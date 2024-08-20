У своїй соцмережі Дональд Трамп опублікував допис, у якому містилися зображення з інших акаунтів. Ймовірно, більшість з них були створені штучним інтелектом.

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На одній зі світлин був зображений колаж, де Тейлор Свіфт постала в образі Дядька Сема, а на тлі текст: "Тейлор хоче, щоб ви проголосували за Дональда Трампа".

На інших фото позували жінки у футболках з написом Swifties for Trump ("Фанати Тейлор Свіфт за Трампа").

Приймаю!

– підписав свій допис Дональд Трамп.



Трамп опублікував допис із фейковими зображеннями / Скриншот з його соцмережі

Журналісти встановили, що лише одне із цих зображень є справжнім. На ньому жінка, яка брала участь у шоу Трампа. Решта – це сатиричні колажі або кадри, які згенерував штучний інтелект.

Кого насправді підтримує Тейлор Свіфт

Знаменита співачка у 2020 році висловила публічну підтримку Демократичній партії та кандидатурі Джо Байдена. Вона критикувала Трампа через його реакцію на протести, що почались після вбивства Джорджа Флойда.

На тлі майбутніх виборів Тейлор Свіфт наразі не висловлювала підтримки жодному з кандидатів.