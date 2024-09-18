Тейлор Свіфт підтримала Камалу Гарріс напередодні виборів у США. Після цієї заяви їй грубо відповів Дональд Трамп, який написав, що "ненавидить" співачку.

До слова Якого біса, – Фаррелл Вільямс різко висловився про Тейлор Свіфт через політику

Скриншот цього допису Трампа розлетівся у мережі. "Король жахів" вирішив підтримати співачку у соціальних мережах.

Я люблю Тейлор Свіфт. Її музика робить мене щасливим. Кінець історії, – написав Стівен Кінг.

Письменнику відповів Ілон Маск. Схоже, він намагався спровокувати конфлікт. Винахідник запитався, яка після Тейлор Свіфт його улюблена. Та Кінг не розгубився й заявив, що йому подобається трек Hey Stephen.

Тейлор Свіфт – Hey Stephen: дивіться відео онлайн

Чому Кінг підтримав Тейлор Свіфт

Після того, як артистка публічно висловила підтримку Камалі Гарріс, кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що Тейлор за це "заплатить ціну на ринку". А згодом заявив що він "ненавидить" її.

За артистку тоді також заступилась подруга артистки, Селена Гомес. На премії Еммі вона іронічно відповіла на слова Трампа про жінок, які не народжували, та його заяву про Тейлор Свіфт.