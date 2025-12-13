Несмотря на то, что певица дебютировала в чартах только в 2006 году, на протяжении всей карьеры она 14 раз с альбомами занимала первую строчку, что является наибольшим количеством среди других звезд. Украинская аудитория не так хорошо знакома с американской исполнительницей, которая побила не один рекорд и благодаря своему творчеству заработала миллиардное состояние. Однако не всем понятно, почему Тейлор такая популярная и чем она лучше других артистов. В материале 24 Канала даем ответы на все вопросы, чтобы лучше понять феномен этой личности.

Юность и развитие карьеры

Певица родилась в Пенсильвании и росла на елочной ферме. С самого детства девушка увлекалась музыкой, а родители всячески поддерживали дочь в ее желании. Она специально ездила в Нью-Йорк, где училась вокалу и выступала в маленьких кафе.

Что интересно, с пяти лет Тейлор даже имела первую работу на ферме – собирала личинки богомолов с деревьев, чтобы насекомые не вылуплялись и не попадали в дома людей.

Свифт пробовала себя в актерстве и ходила на прослушивания, но никто не видел в ней уникального таланта. Девушка выступала на различных фестивалях, а в 11 лет даже записала две кавер-версии песен в стиле кантри, однако лейбл, к которому были направлены эти композиции, отклонил их.

Впоследствии семья переехала в Нэшвилл, чтобы искать новые возможности для развития таланта дочери. Однажды в семью зашел компьютерный техник, который увидел у девочки гитару. Тейлор тогда только начинала учиться играть на ней, а мужчина предложил свою помощь. Сегодня этот талант изрядно пригодился певице, ведь на всех концертах она исполняет некоторые песни под аккомпанемент собственной гитары.

Впоследствии родители нашли менеджера, который начал заниматься продвижением Тейлор. Уже в 14 лет исполнительница подписала контракт с лейблом Sony, и стала самой молодой артисткой в мире, которой удалось достичь такой вершины. Однако сотрудничество длилось не долго из-за того, что артистка решила расторгнуть договор, потому что считала, что компания вообще не интересовалась ее творчеством.

В 17 лет Тейлор выпустила альбом, который назывался так, как и певица.

Первый альбом Тейлор Свифт / Скриншот из Spotify

После этого знаменитость продолжила работать над своей карьерой и добиваться немалых успехов.

Особенность песен

Отметим, что Свифт получила более 639 музыкальных наград и установила 117 рекордов, которые занесены в Книгу рекордов Гиннеса.

На сегодня девушка выпустила 11 альбомов каждый из которых кардинально отличается от предыдущего. С каждым годом, с каждой новой песней, артистка продолжает демонстрировать свой рост в музыкальной индустрии. В частности, видоизменяются не только стили в музыке, но и исполнение самой певицы.

В 2014 году вышел альбом под лаконичным названием "1989". Он не только стал безумно популярным, но и продолжает оставаться одним из топовых среди всех пластинок.

Taylor Swift – Blank Space (альбом "1989"): смотрите видео онлайн

Для лучшего результата певица привлекает к сотрудничеству гениев музыкального мира, которые помогают в продвижении и продюсировании ее хитов. Интересно, что основным автором песен остается сама Тейлор.

Часть треков посвящена теме любви. Особенностью исполнительницы является то, что с помощью музыки она рассказывает о неудачных любовных историях личной жизни. Сама же Свифт делилась, что пишет песни, как дневниковые записи. Отметим, что специздание альбома "Lover" содержало рукописи из ее дневников 13-27 лет.

Рукопись Тейлор с 2003 года / TAS Rights Management

Скандалы

В 2009 году Тейлор наградили премией от MTV Video Music Awards за лучшее женское видео на песню "You Belong with Me". Во время ее речи на сцену вышел рэпер Канье Уэст, который прервал ее выступление и сказал, что это Бейонсе сняла лучшее видео.

Kanye West Interrupts Taylor Swift at the 2009 MTV Video Music Awards: смотрите видео онлайн

После этого рэпер позвонил Тейлор и попросил прощения за свой поступок, но впоследствии забрал слова обратно, отметив, что сделал это под давлением фанатов.

Тогда же между артистами разгорелась вражда. Они начали писать песни, где можно было заметить ссылки друг к другу. Например, в 2016 году Канье выпустил видеоработу "Famous". В ней были изображены обнаженные знаменитости. По одной из сторон лежала Ким Кардашьян, а по второй – Тейлор.

Впоследствии певица призналась, что на нее очень негативно повлиял этот скандал. Она год не выходила из дома, отталкивала людей, потому что больше никому не доверяла.

Сегодня ходят слухи, что Канье Уэст своим поступком в 2009 году на самом деле якобы спас и защитил Тейлор Свифт от связей с P. Diddy. Продюсер якобы в то время "охотился" на молодых перспективных артистов и "устранял" конкурентов Бейонсе. Однако это только теория, которая не имеет никаких доказательств, кроме догадок поклонников.

В 2012 году в СМИ ходили слухи, что Кэти Перри переманила на свою сторону нескольких танцовщиков Тейлор, которые покинули певицу посреди тура "Prismatic". За несколько лет обе исполнительницы сообщили, что примирились. К слову, Кэти и Тейлор вместе снялись в клипе "You Need To Calm Down".

Taylor Swift – You Need To Calm Down: смотрите видео онлайн

Впоследствии звезда заявила о сексуальных домогательствах со стороны радиоведущего Дэвида Мюллера и подала в суд. Певица уверяла, что мужчина поднял ее юбку и схватил за ягодицы. Охранник Тейлор подтвердил слова девушки. Сам же мужчина отрицал эти обвинения, но суд таки признал его виновным.

В 2019 году музыкальный менеджер Скутер Браун приобрел бывший лейбл Свифт Big Machine за 300 миллионов долларов, выкупив права на альбомы певицы. Исполнительница не скрывала своего возмущения и обвинила Брауна в издевательствах и травле.

После этого Тейлор прибегла к ходу конем. Она решила перезаписать свои альбомы, а новые записи начали выходить под названием Taylor's Versions. Это гениальная идея, которая доказала, что артисты могут отстоять свои права в музыкальной индустрии.

Личная жизнь

Таблоиды пишут, что в жизни Свифт было немало мужчин, а их общее число – 17.

Самые первые публичные отношения были с Джо Джонасом, который расстался с певицей в телефонном разговоре. Многие уверены, что песни Тейлор, как "Last Kiss" и "Forever and Always" были написаны об этих отношениях.

Впоследствии у артистки закрутился роман с актером Тейлором Лотнером. Пара познакомилась во время съемок в комедии "День святого Валентина". Как оказалось, Тейлор бросила парня, а в песне "Back To December" попросила прощения за тяжелую декабрьскую ночь.

Через несколько лет в жизни певицы появился Гарри Стайлз, который в то время был участником группы One Direction. Несмотря на то, что их отношения продлились всего лишь месяц, они надолго запомнились поклонникам. В частности, Тейлор подняла тему этих отношений в как минимум трех песнях: "I Knew You Were Trouble", "Out Of The Woods", "Style".

Гарри Стайлз и Тейлор Свифт / Фото из открытых источников

Среди других знаменитостей с которыми Свифт пробовала построить крепкие отношения были: Келвин Харрис, Том Хиддлстон, Джо Алвин, Зак Эфрон и другие.

Как известно, сегодня сердце исполнительницы занято. Ее избранником стал звезда американского футбола – Трэвис Келси. Мужчина выразил свою симпатию к Тейлор в одном из подкастов, после чего у них закрутился роман. Певица неоднократно приходила на игры, чтобы поддержать любимого, а он, в свою очередь, часто появляется на концертах девушки.

Во время одного из концертов на стадионе Уэмбли Трэвис появился на сцене и стал частью одного из ее номеров.

Более того, в августе этого года Трэвис сделал предложение любимой.

Обручальное кольцо певицы, созданное ювелиркой Kindred Lubeck, оценивается до 1 миллиона долларов, с бриллиантом около 10 карат.

Позже Тейлор рассказала, что предложение Тревиса Келси стало для нее настоящим сюрпризом. Она добавила, что пока не планировала свадьбу, потому что работала над своим новым альбомом The Life of a Showgirl, и займется этим позже.

Eras Tour

Более года Тейлор находилась в мировом турне, которое охватило каждый уголок Земли. Этот тур стал своеобразным итогом деятельности певицы. Концерт длился три с половиной часа и воспевал все эры творчества Свифт.

Чтобы попасть на концерт, поклонники покупали билеты за год до выступления. Eras Tour принес Тейлор более 4 миллиардов долларов дохода.

Добавим, что эти выступления приносят прибыль не только певице, но и городам, где она выступает. Из-за значительного наплыва фанатов, города имеют возможность заработать на туристах.

TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR: смотрите видео онлайн

Поскольку такой тур – это кропотливая и долговременная работа, то Тейлор готовилась к нему целый год. Она занималась с психотерапевтом, готовилась физически, морально, вокально, занималась с хореографами. На время тура певица отказалась от алкоголя.

Почему же Тейлор Свифт так популярна?

Ее фанатскую базу сравнивают с религиозным культом, ведь она поражает своими масштабами. Тейлор построила правильную коммуникацию с поклонниками. Иногда она приглашает фанов к себе домой, чтобы вместе испечь печенье, посмотреть фильм, послушать песни и тому подобное. Она показала, что артист может быть намного ближе к людям, которые формируют ее популярность.

Некоторые даже предполагают, что в будущем Свифт может стать кандидатом в президенты США.

Чтобы лучше понять ее влияние, Тейлор ранее в соцсетях напомнила поклонникам, что нужно зарегистрироваться на предстоящих выборах в США – за день было зарегистрировано более 35 тысяч человек.

В 2023 году знаменитость признали "Человеком года" по версии издания Time. Она – самая прослушиваемая артистка на Spotify. На тот момент ее песни прослушали более 26,1 млрд раз.

А в прошлом году она получила очередную награду Грэмми в номинации "Альбом года". Добавим, что это была 14-я награда Тейлор в категории "Лучший вокальный поп-альбом". Кроме того, на церемонии Billboard Music Awards Тейлор получила 10 новых наград. Она стала самой награжденной артисткой в истории шоу.

Когда певица выступала в Лондоне, на ее концерт пришла королевская семья.

Поклонники также опубликовали забавное видео, где принц Уэльский восторженно подпевает и танцует во время исполнения хита Shake it off.

Интересный факт, что по состоянию на октябрь 2024 года Forbes оценили капитал Тейлор Свифт в 1,6 миллиарда долларов. Таким образом исполнительница получила статус самой богатой певицы в мире.

Многие уверены, что Тейлор еще не достигла своего пика, и от нее стоит ожидать гораздо большего. Ведь исполнительница не только изменила подход музыкальной индустрии к певцам, не только поддержала ЛГБТК+-сообщество, феминизм и борьбу с расизмом, не только наладила уникальное общение с поклонниками, но и стала той, кто навсегда вписал свое имя в мировую историю.

Тейлор Свифт и выборы в США

Накануне выборов в США Тейлор заявила,что будет поддерживать Камалу Гаррис. А вице-президент США заявила, что гордится тем, что имеет поддержку на выборах от всемирно известной певицы.

После этого, Илон Маск, который с самого начала поддерживал Дональда Трампа, решил прокомментировать позицию исполнительницы.

Замечательно, Тейлор...Ты победила...Подарю тебе ребенка и буду охранять твоих котов своей жизнью,

– высказался Маск.

А сам Трамп назвал Тейлор Свифт "либеральным человеком".

Это было лишь вопросом времени. Она не могла поддержать Байдена, но она очень либеральный человек. Кажется, она всегда поддерживает демократов, и она, вероятно, заплатит за это цену на рынке,

– сказал кандидат в президенты США.

Но и это заявление не стало последним для кандидата в президенты США. Дональд Трамп заявил в Truth Social, что "ненавидит" Тейлор Свифт. Кстати, шансы на победу демократки поддержка певицы также увеличила, ведь ее сообщение в инстаграме собрал уже 11 миллионов лайков и 1,5 миллиона распространений.

Стивен Кинг поддержал Тейлор после того, как Дональд Трамп оскорбил певицу за ее поддержку Камалы Харрис.

Я люблю Тейлор Свифт. Ее музыка делает меня счастливым. Конец истории,

– написал "король ужасов".

Писателю ответил Илон Маск, пытаясь спровоцировать конфликт. Изобретатель спросил, какая песня певицы его любимая, на что Кинг заявил, что ему нравится трек Hey Stephen.

Taylor Swift – Hey Stephen: смотрите видео онлайн

В октябре Трамп потроллил Тейлор перед ее концертом. Над площадкой появился небольшой самолет, который тянул надпись, где было написано, готова ли певица, что республиканец снова будет у власти.

Трамп 2024 – готова ли к этому, леди кошка? MAGA!,

– говорится в надписи на баннере.

Текст сообщения – отсылка к песне Тейлор Свифт Ready For It?, которая вышла в 2017 году. А MAGA расшифровывается как Make America Great Again. Этот лозунг Дональд Трамп популяризировал в своей президентской компании, что была в 2016 году.

В октябре этого года состоялся релиз ее 12-го студийного альбома под названием The Life of a Showgirl. Одним из самых популярных хитов стала песня The Fate of Ophelia.