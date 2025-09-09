Но Сабрина не стала сразу популярной. Когда-то она просто записывала каверы на песни Тейлор Свифт, а через несколько лет выступала на одной сцене со своей любимицей. Сегодня же ее называют настоящим феноменом, а кто-то задает вопрос почему певица стала настолько популярной. В материале Show24 рассказываем все о жизни Сабрины, ее путь к успеху и особый талант.

Как Сабрина Карпентер в 10 лет имела собственную студию звукозаписи?

Артистка родилась в 1999 году в штате Пенсильвания, США. Девушка росла в творческой семье, ведь мать была танцовщицей, но и совмещала работу мануальным терапевтом, а отец был музыкантом в собственном бэнде. Кроме того, Сабрина имеет еще две сестры.

Сабрина Карпентер в детстве / Фото из инстаграма певицы

Еще в детские годы Карпентер была очень способной и творческой. Она проявляла интерес в пении и танцах, а родители поддерживали дочь в ее желаниях.

Интересно, что тетя Сабрины – популярная актриса по озвучиванию Нэнси Картрайт. К примеру, ее голосом говорит Барт Симпсон из мультсериала "Симпсоны".

Когда девочке было 10 лет, отец построил ей студию звукозаписи в кладовке дома. Стены были сделаны из пенопласта, а цвет студии был фиолетовым. Хотя сегодня Сабрина и не живет с родителями, однако студия до сих пор есть.

Подарок отца будущая звезда использовала для записи видео на YouTube. Она записывала каверы на песни известных артистов, а также различные забавные ролики.

Sabrina Carpenter – Call me maybe (fail): смотрите видео онлайн

Карьера в Голливуде и контракт с Disney

Когда артистке было 13 лет, она переехала в Лос-Анджелес, где стала настоящей звездой Голливуда. Первую роль в кино она получила в 2011 году, когда снялась в 12 сезоне сериала "Закон и порядок". Впоследствии имела роль в сериале "Игры Гудвина", "Оранжевый – хит сезона", а также снялась вместе с Дэниелом Рэдклиффом в фильме "Рога".

Параллельно Сабрина не забывала и о певческой карьере. Она была участницей многих конкурсов, даже далеко за пределами США. Каждый последующий год был все успешнее. Новые роли в кино, оригинальные саундтреки.

В 15 лет певица подписала контракт с лейблом Hollywood Records (принадлежал Disney). По условиям договора, звезда должна была записать пять альбомов, однако ее песни не имели изюминки, которая бы отличала ее среди других артистов.

В 2016 году Карпентер отправилась в первый тур и даже выступала на разогреве у Арианы Гранде.

Sabrina Carpenter – Thumbs: смотрите видео онлайн

Кроме того, много лет девушка вдохновлялась творчеством Тейлор Свифт. Некоторые песни Сабрины даже имеют мотив ранней музыки Тейлор.

За работу в фильме "Короткая история длинной дороги" актриса получила немало хороших отзывов, однако она хотела заниматься музыкой. В 2021 году завершился ее контракт с Disney, однако после этого Сабрина подписала контракт с дочерней компанией Universal Music Group – Island Records.

Долгая работа помогла певице по-настоящему выстрелить в 2024 году. Ее альбом Short n' Sweet стал настоящим бумом, ведь песни Espresso, Taste, Bed Chem и Please Please Please Please получили статус хитов.

Sabrina Carpenter – Espresso: смотрите видео онлайн

Eras Tour Тейлор Свифт и Сабрина на разогреве

Перед началом большого тура Тейлор Свифт, стало известно, что Карпентер будет выступать на открытии шоу в странах Латинской Америки, в Австралии и Сингапуре. Тейлор для Сабрины всегда была главной менторкой, поэтому она считала за честь получить такое предложение.

Интересно, что часть образов для Сабрины создавал именно украинский бренд Frolov.

Сабрина Карпентер в платье от украинского бренда Frolov / Фото Getty images

Также можно утверждать и то, что Тейлор подарила артистке шанс стать более известной. Уже есть немало случаев, когда певцы отправлялись в тур со Свифт, а оттуда возвращались настоящими звездами шоу-бизнеса.

Почему Сабрину называют разлучницей?

В 2021 году исполнительница получила статус "разлучницы". Оказалось, что звезда попала в любовный треугольник. Она завязала отношения с бывшим парнем певицы Оливии Родриго. Эта история стала громким инфоповодом для заголовков в СМИ. Кроме того, Оливия даже записала и выпустила песню Drivers License, где рассказала об этой "любовной линии". В результате Карпентнер порвала отношения, а свою душевную боль вылила в альбоме Emails I Can't Send.

Кроме того, артистка предстала новой для своих фанов. Она превратилась из девочки в сексуальную женщину, которая одевает раскованные наряды.

Сабрина Карпентер на MTV Video Music Awards / Фото Getty images

В 2023 году избранником исполнительницы стал ирландский актер Барри Кэгоан. Почти год пара скрывала свои отношения, хотя папарацци неоднократно публиковали фото, как они проводят время вместе.

Впоследствии Сабрина и Барри начали публично общаться в соцсетях, а актер даже получил роль в клипе девушек Please Please Please Please.

Sabrina Carpenter – Please Please Please Please: смотрите видео онлайн

В конце прошлого года пара разошлась. Инсайдеры писали, что молодые люди решили взять паузу в отношениях, ведь оба сейчас сосредоточены на своих карьерах.

Почему же Сабрина Карпентер такая популярная?

К своей славе девушка шла долгих 12 лет. Она искала себя, меняла образы и стиль музыки. Многие эксперты говорят, что Сабрина может стать популярнее Билли Айлиш или Ариану Гранде, но и, возможно, достигнет такого успеха как ее любимица Тейлор Свифт.

Она уже является обладательницей двух статуэток Грэмми, что только подтверждает тот факт, что певица движется в правильном направлении. Многим такой феномен славы может быть непонятным, однако современный шоу-бизнес требует чего-то особенного, а Сабрина может это дать.

Также на днях состоялась церемония вручения MTV Video Music Awards 2025. Сабрина победила аж в трех номинациях: "Лучший альбом" (Best Album) за Short n' Sweet, "Лучшие визуальные эффекты" (Best Visual Effects) за Manchild, а также получила звание "Лучшего поп-артиста" (Best Pop Artist).