П'ять перемог у різних номінаціях здобув Зак Брайан, а чотири – Морган Воллен. У списку переможців також є Shaboozey, Бед Банні, Дрейк та інші, пише 24 Канал з посиланням на Billboard.
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Список переможців Billboard Music Awards
- Найкращий артист – Тейлор Свіфт.
- Найкращий новий артист – Чаппелл Роан.
- Найкращий виконавець – Морган Воллен.
- Найкраща виконавиця – Тейлор Свіфт.
- Найкращий дует/гурт – Fuerza Regida.
- Найкращий артист Billboard 200 – Тейлор Свіфт.
- Найкращий артист Hot 100 – Тейлор Свіфт.
- Найкращий автор пісень Hot 100 – Тейлор Свіфт.
- Найкращий продюсер Hot 100 – Джек Антонофф.
- Найкращий виконавець потокових пісень – Тейлор Свіфт.
- Найкращий виконавець радіопісень – Тейлор Свіфт.
- Виконавець з найбільшим продажем пісень – Shaboozey.
- Найкращий виконавець Billboard 200 – Тейлор Свіфт.
- Найкращий виконавець Billboard Global (крім США) – Тейлор Свіфт.
Тейлор Свіфт / Фото Getty Images
Переможці у різних жанрах
- Найкращий R&B-артист – Томмі Річман.
- Найкраща R&B-артистка – SZA.
- Найкращий реп-виконавець – Дрейк.
- Найкраща реп-виконавиця – Doja Cat.
- Найкращий кантрі-артист – Морган Воллен.
- Найкраща кантрі-артистка – Бейонсе.
- Найкращий рок-артист – Зак Браян.
- Найкращий латиноамериканський артист – Бед Банні
- Найкраща латиноамериканська артистка – KAROL G.
- Найкращий K-Pop-артист – Stray Kids.
Найкращі альбоми
- Найкращий R&B-альбом – Кріс Браун, 11:11.
- Найкращий реп-альбом – Дрейк, For All the Dogs.
- Найкращий кантрі-альбом – Зак Браян, The Great American Bar Scene.
- Найкращий рок-альбом – Noah Kahan, Stick Season.
- Найкращий латиноамериканський альбом – Бед Банні, Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana.
- Найкращий K-Pop-альбом – Jung Kook, Golden.
Jung Kook / Фото з інстаграму співака
Найкращі пісні
- Найкраща пісня Hot 100 – Тедді Свімз Lose Control.
- Найкраща потокова пісня – Зак Браян та Кейсі Масгрейвс I Remember Everything.
- Найкраща радіопісня – Тедді Свімз Lose Control.
- Найкраща R&B-пісня – Томмі Річман Million Dollar Baby.
- Найкраща реп-пісня – Кендрік Ламар Not Like Us.
- Найкраща кантрі-пісня – Shaboozey A Bar Song (Tipsy).
- Найкраща рок-пісня – Зак Браян та Кейсі Масгрейвс I Remember Everything.
Zach Bryan – I Remember Everything (feat. Kacey Musgraves): дивіться відео онлайн
Повний список переможців у різних номінаціях дивіться на сайті Billboard.