П'ять перемог у різних номінаціях здобув Зак Брайан, а чотири – Морган Воллен. У списку переможців також є Shaboozey, Бед Банні, Дрейк та інші, пише 24 Канал з посиланням на Billboard.

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Список переможців Billboard Music Awards

  • Найкращий артист – Тейлор Свіфт.
  • Найкращий новий артист – Чаппелл Роан.
  • Найкращий виконавець – Морган Воллен.
  • Найкраща виконавиця – Тейлор Свіфт.
  • Найкращий дует/гурт – Fuerza Regida.
  • Найкращий артист Billboard 200 – Тейлор Свіфт.
  • Найкращий артист Hot 100 – Тейлор Свіфт.
  • Найкращий автор пісень Hot 100 – Тейлор Свіфт.
  • Найкращий продюсер Hot 100 – Джек Антонофф.
  • Найкращий виконавець потокових пісень – Тейлор Свіфт.
  • Найкращий виконавець радіопісень – Тейлор Свіфт.
  • Виконавець з найбільшим продажем пісень – Shaboozey.
  • Найкращий виконавець Billboard 200 – Тейлор Свіфт.
  • Найкращий виконавець Billboard Global (крім США) – Тейлор Свіфт.
Співачка Тейлор Свіфт

Тейлор Свіфт / Фото Getty Images

Переможці у різних жанрах

  • Найкращий R&B-артист – Томмі Річман.
  • Найкраща R&B-артистка – SZA.
  • Найкращий реп-виконавець – Дрейк.
  • Найкраща реп-виконавиця – Doja Cat.
  • Найкращий кантрі-артист – Морган Воллен.
  • Найкраща кантрі-артистка – Бейонсе.
  • Найкращий рок-артист – Зак Браян.
  • Найкращий латиноамериканський артист – Бед Банні
  • Найкраща латиноамериканська артистка – KAROL G.
  • Найкращий K-Pop-артист – Stray Kids.

Найкращі альбоми

  • Найкращий R&B-альбом – Кріс Браун, 11:11.
  • Найкращий реп-альбом – Дрейк, For All the Dogs.
  • Найкращий кантрі-альбом – Зак Браян, The Great American Bar Scene.
  • Найкращий рок-альбом – Noah Kahan, Stick Season.
  • Найкращий латиноамериканський альбом – Бед Банні, Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana.
  • Найкращий K-Pop-альбом – Jung Kook, Golden.
Співак Jung Kook

Jung Kook / Фото з інстаграму співака

Найкращі пісні

  • Найкраща пісня Hot 100 – Тедді Свімз Lose Control.
  • Найкраща потокова пісня – Зак Браян та Кейсі Масгрейвс I Remember Everything.
  • Найкраща радіопісня – Тедді Свімз Lose Control.
  • Найкраща R&B-пісня – Томмі Річман Million Dollar Baby.
  • Найкраща реп-пісня – Кендрік Ламар Not Like Us.
  • Найкраща кантрі-пісня – Shaboozey A Bar Song (Tipsy).
  • Найкраща рок-пісня – Зак Браян та Кейсі Масгрейвс I Remember Everything.

Zach Bryan – I Remember Everything (feat. Kacey Musgraves): дивіться відео онлайн

Повний список переможців у різних номінаціях дивіться на сайті Billboard.