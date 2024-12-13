П'ять перемог у різних номінаціях здобув Зак Брайан, а чотири – Морган Воллен. У списку переможців також є Shaboozey, Бед Банні, Дрейк та інші, пише 24 Канал з посиланням на Billboard.

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Список переможців Billboard Music Awards

Найкращий артист – Тейлор Свіфт.

Найкращий новий артист – Чаппелл Роан.

Найкращий виконавець – Морган Воллен.

Найкраща виконавиця – Тейлор Свіфт.

Найкращий дует/гурт – Fuerza Regida.

Найкращий артист Billboard 200 – Тейлор Свіфт.

Найкращий артист Hot 100 – Тейлор Свіфт.

Найкращий автор пісень Hot 100 – Тейлор Свіфт.

Найкращий продюсер Hot 100 – Джек Антонофф.

Найкращий виконавець потокових пісень – Тейлор Свіфт.

Найкращий виконавець радіопісень – Тейлор Свіфт.

Виконавець з найбільшим продажем пісень – Shaboozey.

Найкращий виконавець Billboard 200 – Тейлор Свіфт.

Найкращий виконавець Billboard Global (крім США) – Тейлор Свіфт.

Тейлор Свіфт / Фото Getty Images

Переможці у різних жанрах

Найкращий R&B-артист – Томмі Річман.

Найкраща R&B-артистка – SZA.

Найкращий реп-виконавець – Дрейк.

Найкраща реп-виконавиця – Doja Cat.

Найкращий кантрі-артист – Морган Воллен.

Найкраща кантрі-артистка – Бейонсе.

Найкращий рок-артист – Зак Браян.

Найкращий латиноамериканський артист – Бед Банні

Найкраща латиноамериканська артистка – KAROL G.

Найкращий K-Pop-артист – Stray Kids.

Найкращі альбоми

Найкращий R&B-альбом – Кріс Браун, 11:11.

Найкращий реп-альбом – Дрейк, For All the Dogs.

Найкращий кантрі-альбом – Зак Браян, The Great American Bar Scene.

Найкращий рок-альбом – Noah Kahan, Stick Season.

Найкращий латиноамериканський альбом – Бед Банні, Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana.

Найкращий K-Pop-альбом – Jung Kook, Golden.

Jung Kook / Фото з інстаграму співака

Найкращі пісні

Найкраща пісня Hot 100 – Тедді Свімз Lose Control.

Найкраща потокова пісня – Зак Браян та Кейсі Масгрейвс I Remember Everything.

Найкраща радіопісня – Тедді Свімз Lose Control.

Найкраща R&B-пісня – Томмі Річман Million Dollar Baby.

Найкраща реп-пісня – Кендрік Ламар Not Like Us.

Найкраща кантрі-пісня – Shaboozey A Bar Song (Tipsy).

Найкраща рок-пісня – Зак Браян та Кейсі Масгрейвс I Remember Everything.

Zach Bryan – I Remember Everything (feat. Kacey Musgraves): дивіться відео онлайн

Повний список переможців у різних номінаціях дивіться на сайті Billboard.