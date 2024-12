Ті, хто фанатів від треків 2000-х років, точно знають хітову пісню Justin Timberlake – SexyBack ft. Timbaland. Свого часу вона стала настільки популярною, що жодна вечірка не могла обійтись без неї. Сьогодні ж користувачі вирішили знову вивести у тренди трек Джастіна Тімберлейка, створивши тренд у тіктоці, пише Show 24.

Отже, новий тренд слід знімати з кимось у парі, тому подумайте, хто може вам з цим допомогти. Щоб відзняти ролик, слід сісти на ліжку перед камерою та схрестити ноги, а партнер має сидіти позаду, тобто "спина до спини". Коли звучить приспів, слід повторювати фрази, які йдуть після слів "go 'head be gone with it", й синхронно покрутитись у дуеті, щоб тепер ваш партнер був перед камерою. Такі маневри слід повторювати упродовж всього відео. Однак будьте обережними та уважними, щоб не травмуватись. Крім того, деякі користувачі під час переворотів демонструють певні рухи руками, які також варто додати у своє відео.

Звернемо увагу й на те, що цей тренд покликаний на те, щоб весело провести час і поділитись з публікою новим і креативним контентом.

Що відомо про трек

Пісня SexyBack вийшла у 2006 році і є частиною другого сольного альбому Джастіна Тімберлейка. Трек було записано спільно з американським репером Timbaland. Що цікаво, артисти отримали "Ґреммі" у категорії "Найкращий танцювальний запис".

Justin Timberlake – SexyBack ft. Timbaland: дивіться відео онлайн

Тож, якщо бажаєте гарно провести час, то цей тренд стане справжньою знахідкою.