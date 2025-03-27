Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на акаунт у тіктоці ludmilahoretska.

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На сторінці блогерки Холлі Мюррей можна побачити безліч образів, які вражають своєю деталізованістю. У своїх відео вона демонструє процес створення образу, використовуючи лише грим, перуки та аксесуари. Як наслідок – її відео виглядають просто фантастично.

Наразі Холлі Мюррей має у тіктоці понад 8,7 мільйона уподобайок. А її образ Джека Горобця з фільмів "Пірати Карибського моря" виглядає просто фантастично. Кожне перевтілення вона доповнює цікавою музикою та динамічними ефектами.

Українська блогерка відтворила образ Джека Горобця: дивіться відео

Інші перевтілення блогерки: дивіться відео

Реакція мережі

Звісно ж, користувачі соцмереж не залишаються байдужими, споглядаючи за цими фантастичними перевтіленнями. Ось, які коментарі вона залишає:

"Я вас не знаю, але хочу сказати, що ваша робота неймовірна!"

"Клас, ви талановита! Не розумію, чому так мало лайків".

"Вау, це найяскравіше перевтілення".

Раніше у мережі завірусився трек румунського співака Ніколау Петрица "Гуцулка-гуцулка". Тренд супроводжується відео з тваринами, створюючи милий та комічний ефект.