Що означає тренд Clean Girl Aesthetic та у чому він полягає – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що таке Clean Girl Aesthetic

Clean Girl Aesthetic – це концепція натуральної краси, яка підкреслює доглянутий вигляд, здоровий блиск шкіри та мінімалізм в образі. Ключові риси Clean Girl Aesthetic:

Сяюча шкіра

Секрет популярності цього стилю – доглянута шкіра з природним блиском. Важливо не перевантажувати обличчя тональним кремом, а робити акцент на легкому зволоженні та хайлайтері, який надає обличчю ефект "шкіри, що світиться".

Мінімалістичний макіяж

Замість яскравих тіней і помад – натуральні відтінки. Популярний вибір серед прихильниць Clean Girl Aesthetic – прозорий блиск для губ, легкі рум'яна, акуратно розчесані брови і легкі тушовані вії.



Мінімалістичний макіяж / Фото Unsplash

Гладкі зачіски

Зачіска повинна виглядати акуратно й охайно. Найпопулярнішими варіантами стали гладкі "пучки", низькі хвости або ретельно розчесане розпущене волосся.

Стримані аксесуари

У Clean Girl Aesthetic віддають перевагу мінімалістичним прикрасам: невеликі сережки-кільця, золоті чи срібні ланцюжки та тонкі каблучки.

Мінімалізм в одязі

Стиль охоплює і вибір гардероба. Це можуть бути базові речі: класичні білі сорочки, світлі джинси, тренчі, нейтральні топи та трикотажні костюми.

Чому цей стиль став популярним

Clean Girl Aesthetic приваблює своєю простотою, універсальністю та доступністю. Він пропонує повернутися до природності та підкреслити свої переваги за допомогою легкого макіяжу і доглянутості.

Як виглядає естетика Clean Girl: дивіться відео

Зауважимо, що раніше у тіктоці завірусився тренд під пісню румунського співака "Гуцулка-гуцулка". Тренд супроводжується відео з тваринами, причому слухачі спершу думали, що пісня виконується на гуцульському діалекті.