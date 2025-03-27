Что означает тренд Clean Girl Aesthetic и в чем он заключается – читайте в материале 24 Канала.

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Что такое Clean Girl Aesthetic

Clean Girl Aesthetic – это концепция натуральной красоты, которая подчеркивает ухоженный вид, здоровый блеск кожи и минимализм в образе. Ключевые черты Clean Girl Aesthetic:

Сияющая кожа

Секрет популярности этого стиля – ухоженная кожа с естественным блеском. Важно не перегружать лицо тональным кремом, а делать акцент на легком увлажнении и хайлайтере, который придает лицу эффект "светящейся кожи, ".

Минималистичный макияж

Вместо ярких теней и помад – натуральные оттенки. Популярный выбор среди поклонниц Clean Girl Aesthetic – прозрачный блеск для губ, легкие румяна, аккуратно расчесанные брови и легкие тушеванные ресницы.



Минималистичный макияж / Фото Unsplash

Гладкие прически

Прическа должна выглядеть аккуратно и опрятно. Самыми популярными вариантами стали гладкие "пучки", низкие хвосты или тщательно расчесанные распущенные волосы.

Сдержанные аксессуары

В Clean Girl Aesthetic отдают предпочтение минималистичным украшениям: небольшие серьги-кольца, золотые или серебряные цепочки и тонкие кольца.

Минимализм в одежде

Стиль охватывает и выбор гардероба. Это могут быть базовые вещи: классические белые рубашки, светлые джинсы, тренчи, нейтральные топы и трикотажные костюмы.

Почему этот стиль стал популярным

Clean Girl Aesthetic привлекает своей простотой, универсальностью и доступностью. Он предлагает вернуться к естественности и подчеркнуть свои достоинства с помощью легкого макияжа и ухоженности.

Как выглядит эстетика Clean Girl: смотрите видео

Заметим, что ранее в тиктоке завирусился тренд под песню румынского певца "Гуцулка-гуцулка". Тренд сопровождается видео с животными, причем слушатели сначала думали, что песня исполняется на гуцульском диалекте.