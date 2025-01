Сьогодні, 9 січня, принцеса Уельська відзначає день народження. Їй виповнилось 43 роки. Кейт народилась у місті Редінг, графство Беркшир, у сім'ї стюардеси та авіадиспетчера. Згодом сімейство два роки жило у Йорданії, адже там працював батько. Пізніше батьки заснували бізнес – організацію посилкової торгівлі. Невдовзі власна справа перетворила просту англійську сім'ю на мільйонерів. У Кейт є сестра Філіпа (Піппа) та брат Джеймс, пише Show 24.

Після закінчення школи принцеса вступила до Сент-Ендрюського університету, що розташований у шотландському регіоні Файф. Там же Кейт познайомилась зі своїм майбутнім чоловіком – Вільямом, який виявився старшим сином теперішнього короля Чарльза III.

Найцікавіші факти з життя Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська – прихильниця спорту

Кейт займалась балетом, чечіткою, тенісом, легкою атлетикою та іншими спортивними заняттями. Ба більше, вона навіть була у шкільній команді з хокею на траві та нетболу, а згодом отримала Кубок Леслі за спортивні досягнення. Коли принцеса стала повноцінним членом королівської сім'ї, то не покинула своєї пристрасті. До прикладу, вона захопилась дайвінгом і навіть отримала сертифікат дайвера від професійної асоціації дайвінг-інструкторів (PADI).

Кейт Мідлтон обожнює спорт / Фото Getty images

Кейт грає на музичних інструментах

У 2021 році принцеса Уельська виступила на щорічному королівському різдвяному концерті "Разом на Різдво", і акомпанувала на фортепіано Тому Вокеру, коли він виконував пісню For Those Who Can't. У шкільні роки юна Кейт ходила до музичної школи та була учасницею хору.

Цікаво, що Кейт навіть акомпанувала гурту Kalush Orchestra на Євробаченні.

Обожнює фотографувати

Колись принцеса допомагала батькам з бізнесом, роблячи фотографії для їхнього сайту доставки. Цікаво, що час від часу Кейт виступає автором офіційних портретів чоловіка та дітей.

Кейт Міддлтон / Фото Getty images

Двічі розходилась з Вільямом

У 2004 році Кейт і Вільям вперше розійшлись. Принц казав, що це сталось через те, що вони були молоді, запальні та з різними характерами. У 2007 році пара ненадовго розійшлась, однак влітку відновила стосунки. Тоді Вільям засумнівався у цьому союзі, однак у 2011 році все ж відбулось довгоочікуване королівське весілля.

Кейт Міддлтон і принц Вільям / Фото Getty Images

На весілля самостійно зробила макіяж

Попри те, що королівське весілля було справжньою подією року й коштувало чималих грошей, принцеса вирішила, що весільний макіяж вона зробить самостійно. Перед важливою подією Кейт взяла декілька уроків у лондонської візажистки Арабелли Престон. Для Міддлтон це була спроба "зберегти деяку нормальність" у своєму житті.

Весілля Кейт Міддлтон і принца Вільяма / Фото Getty Images

Випікає торти на день народження

Попри статус королівської особи, принцеса проявляє не просто любов до кулінарії, а й демонструє це практично. Вона обожнює пекти святкові торти на дні народження дітей, адже вважає це традицією, яка їй до вподоби.

Кейт Мідлтон, принц Вільям, Джордж, Луї та Шарлотта / Фото Getty Images

Принцеса хворіла на рак

Наприкінці березня 2024 року світ дізнався, що Кейт Міддлтон бореться з онкологією. Вона записала відео, у якому розповіла про стан свого здоров'я, та поділилася, що проходить курс лікування. У вересні розказала, що завершила курс хімієтерапії.

Принцеса Уельська підтримує Україну

Кейт із Вільямом були одні з перших, які підтримали Україні після 24 лютого 2022 року. У березні подружжя відвідало Український культурний центр у Лондоні, де волонтери підтримували біженців. Ба більше, до сьогодні королевичі продовжують згадувати про нашу країну та допомагати їй тими силами, які є у їхньому розпорядженні.

Кейт Міддлтон підтримує Україну / Фото Getty images

Ці факти про принцесу Уельську підкреслюють, що навіть, маючи статус королівської особи з усіма привілеями, час від часу хочеться повернутись у безтурботне життя без серйозних зобов'язань.