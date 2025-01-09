Сьогодні, 9 січня, принцеса Уельська відзначає день народження. Їй виповнилось 43 роки. Кейт народилась у місті Редінг, графство Беркшир, у сім'ї стюардеси та авіадиспетчера. Згодом сімейство два роки жило у Йорданії, адже там працював батько. Пізніше батьки заснували бізнес – організацію посилкової торгівлі. Невдовзі власна справа перетворила просту англійську сім'ю на мільйонерів. У Кейт є сестра Філіпа (Піппа) та брат Джеймс, пише Show 24.

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Після закінчення школи принцеса вступила до Сент-Ендрюського університету, що розташований у шотландському регіоні Файф. Там же Кейт познайомилась зі своїм майбутнім чоловіком – Вільямом, який виявився старшим сином теперішнього короля Чарльза III.

Найцікавіші факти з життя Кейт Міддлтон

  • Принцеса Уельська – прихильниця спорту

Кейт займалась балетом, чечіткою, тенісом, легкою атлетикою та іншими спортивними заняттями. Ба більше, вона навіть була у шкільній команді з хокею на траві та нетболу, а згодом отримала Кубок Леслі за спортивні досягнення. Коли принцеса стала повноцінним членом королівської сім'ї, то не покинула своєї пристрасті. До прикладу, вона захопилась дайвінгом і навіть отримала сертифікат дайвера від професійної асоціації дайвінг-інструкторів (PADI).

Кейт Мідлтон обожнює спортКейт Мідлтон обожнює спорт / Фото Getty images

  • Кейт грає на музичних інструментах

У 2021 році принцеса Уельська виступила на щорічному королівському різдвяному концерті "Разом на Різдво", і акомпанувала на фортепіано Тому Вокеру, коли він виконував пісню For Those Who Can't. У шкільні роки юна Кейт ходила до музичної школи та була учасницею хору.

Цікаво, що Кейт навіть акомпанувала гурту Kalush Orchestra на Євробаченні.

Кейт Міддлтон акомпанувала Kalush Orchestra: дивіться відео онлайн

  • Обожнює фотографувати

Колись принцеса допомагала батькам з бізнесом, роблячи фотографії для їхнього сайту доставки. Цікаво, що час від часу Кейт виступає автором офіційних портретів чоловіка та дітей.

Кейт МіддлтонКейт Міддлтон / Фото Getty images

  • Двічі розходилась з Вільямом

У 2004 році Кейт і Вільям вперше розійшлись. Принц казав, що це сталось через те, що вони були молоді, запальні та з різними характерами. У 2007 році пара ненадовго розійшлась, однак влітку відновила стосунки. Тоді Вільям засумнівався у цьому союзі, однак у 2011 році все ж відбулось довгоочікуване королівське весілля.

Кейт Міддлтон і принц Вільям Кейт Міддлтон і принц Вільям / Фото Getty Images

  • На весілля самостійно зробила макіяж

Попри те, що королівське весілля було справжньою подією року й коштувало чималих грошей, принцеса вирішила, що весільний макіяж вона зробить самостійно. Перед важливою подією Кейт взяла декілька уроків у лондонської візажистки Арабелли Престон. Для Міддлтон це була спроба "зберегти деяку нормальність" у своєму житті.

Весілля Кейт Міддлтон і принца ВільямаВесілля Кейт Міддлтон і принца Вільяма / Фото Getty Images

  • Випікає торти на день народження

Попри статус королівської особи, принцеса проявляє не просто любов до кулінарії, а й демонструє це практично. Вона обожнює пекти святкові торти на дні народження дітей, адже вважає це традицією, яка їй до вподоби.

Кейт Мідлтон, принц Вільям, Джордж, Луї та ШарлоттаКейт Мідлтон, принц Вільям, Джордж, Луї та Шарлотта / Фото Getty Images

  • Принцеса хворіла на рак

Наприкінці березня 2024 року світ дізнався, що Кейт Міддлтон бореться з онкологією. Вона записала відео, у якому розповіла про стан свого здоров'я, та поділилася, що проходить курс лікування. У вересні розказала, що завершила курс хімієтерапії.

Кейт Міддлтон про лікування раку: дивіться відео онлайн

  • Принцеса Уельська підтримує Україну

Кейт із Вільямом були одні з перших, які підтримали Україні після 24 лютого 2022 року. У березні подружжя відвідало Український культурний центр у Лондоні, де волонтери підтримували біженців. Ба більше, до сьогодні королевичі продовжують згадувати про нашу країну та допомагати їй тими силами, які є у їхньому розпорядженні.

Кейт Міддлтон підтримує УкраїнуКейт Міддлтон підтримує Україну / Фото Getty images

Ці факти про принцесу Уельську підкреслюють, що навіть, маючи статус королівської особи з усіма привілеями, час від часу хочеться повернутись у безтурботне життя без серйозних зобов'язань.