Як і завжди, найбільше уваги було прикуто до образу принцеси Уельської. Після того як жінка завершила курс хімієтерапії, кожен її вихід бурхливо обговорюється, передає 24 Канал з посиланням на Vogue.

До речі Різдво по-королівськи: як святкує найвідоміша родина Британії

Для різдвяного виходу у світ Кейт Міддлтон обрала смарагдове пальто Alexander McQueen, яке розробила англійська дизайнерка Сара Бертон, та капелюшок з бантом у тон. Дружина принца Вільяма доповнила свій образ чорними замшевими чоботами, сумочкою і рукавицями такого ж кольору, картатим шарфом та сережками. Вона зробила легкий макіяж і розпустила волосся. Цікаво, що це пальто принцеса Уельська одягала й раніше.

Принци Джорж та Луї на подію одягнули темно-сині пальта та краватки, принцеса Шарлотта – картате пальто, а у волосся зав'язала зелену оксамитову стрічку. Образи дітей та батьків гармонійно поєднувалися між собою.

Кейт Мідлтон, принц Вільям, Джордж, Луї та Шарлотта / Фото Getty Images

Король Чарльз III, королева Камілла, принц та принцеса Уельські з дітьми / Фото Getty Images

Повідомляється, що до різдвяної прогулянки також приєдналися король Чарльз III, королева Камілла, принцеса Беатріс, герцогиня Единбурзька Софі, найстарша онука Єлизавети II та Філіпа Зара Тіндолл та інші.

Британська королівська родина зазвичай святкує Різдво у Сандрінгем-хаусі. 24 грудня вони завершують прикрашати ялинку, відкривають подарунки та сідають за святкову вечерю. На Різдво члени королівської родини відвідують ранкову службу у церкві, а після цього відправляються додому на обід зі смаженою індичкою.