Історія святкування Різдва у монаршої родини є дуже цікавою. Які ж таємниці приховують стіни королівської резиденції під час різдвяних свят – пише 24 Канал.

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Святкування проходять у приватній садибі Віндзорської династії – Сандрінгемському палаці.

Напередодні Різдва члени королівської родини з'їжджаються туди на святкову вечерю, дотримуючись давньої традиції з'являтися у вишуканих вечірніх нарядах.

Різдвяний ранок у королівській родині має свої особливості. Так, сніданок проходить роздільно: жінки їдять у своїх кімнатах, тоді як чоловіки збираються в головній їдальні.

Після цього родина відвідує дві церковні служби: спочатку приватну в церкві Святої Марії Магдалини, а потім – офіційну державну службу об 11:00.

Далі королівська родина збирається на обід у Сандрінгемському палаці. У Червоній вітальні накривають два столи – один для дорослих членів родини, інший – для наймолодших. У післяобідній час сім'я розважається. Бальна зала Сандрінгему перетворюється на місце спільних веселощів – тут грають у шаради, розв'язують головоломки та насолоджуються переглядом фільмів. За теплою традицією члени королівської родини також обмінюються недорогими подарунками "зі змістом". Вони покликані підняти настрій.

Після душевних розмов і розваг всі монархи збираються на святкову різдвяну вечерю.

Важливою частиною королівського Різдва є благодійність. Король Чарльз III, продовжуючи традицію своїх попередників, щороку дарує різдвяні ялинки визначним релігійним установам країни – Вестмінстерському абатству, собору Святого Павла, собору Святого Джайлса та церкві Кенонгейт в Единбурзі. Також особлива увага приділяється місцевим громадам навколо Сандрінгема – школи та церкви отримують святкові дерева від монарха.

До того ж у 1932 році король Георг V започаткував традицію різдвяного звернення до нації через радіо. Цей новаторський для свого часу крок згодом перетворився на одну з найважливіших традицій британської монархії. У 1957 році королева Єлизавета II вперше звернулася до підданих через телебачення, започаткувавши нову еру в спілкуванні монархії з народом. До сьогодні Чарльз III записує привітання монарха.

Через ці традиції королівська родина не лише зберігає свою унікальну спадщину, але й показує, як вікові звичаї можуть природно існувати в сучасному світі, створюючи особливу різдвяну магію, яка зачаровує британців та весь світ.