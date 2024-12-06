Так, Кейт Міддлтон поступово повертається до своїх обов'язків після завершення курсу хімієтерапії. Нагадаємо, у березні цього року стало відомо, що у неї діагностували рак, пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Концерт Together At Christmas транслюватимуть по телебаченню напередодні Різдва. Повідомляється, що принцеса Уельська ретельно готувалася до нього, тому першою прибула до Вестмінстерського абатства.

На заході Кейт Міддлтон з'явилася в елегантному червоному пальті від Alexander McQueen з чорним бантом та в червоній спідниці в клітинку. Свій образ вона доповнила чорними черевиками Ralph Lauren, сережками з перлами Mulberry Amberley Baroque і позолоченим браслетом від бренду Halcyon Days, який коштує 110 фунтів стерлінгів. Дружина принца Вільяма зробила легкий макіяж та красиву укладку.

Вважається, що браслет Кейт Міддлтон подарував принц Вільям на день народження у 2020 році.

Принц Джордж та принц Луї одягнули червоні краватки, а принцеса Шарлотта – червоне пальто. На концерт також прийшли донька принцеси Анни Зара Тіндолл і принцеса Беатріс. Серед гостей ще були герцог і герцогиня Глостерські, лорд Фредерік Віндзор, леді Габріелла Віндзор, леді Сара Чатто – донька принцеси Маргарет та інші. Короля Великобританії Чарльза III та королеви Камілли серед присутніх не було.

Нагадаємо, що напередодні концерту Together At Christmas принцеса Уельська написала листа для гостей. Вона наголосила на важливості любові та надії у непрості часи. Кейт Міддлтон закликала людей пропонувати допомогу тим, хто її потребує, та жити з відкритим серцем.