Меган Маркл зізналася про втрату на своїй новій сторінці в інстаграмі. Вона опублікувала щемливе відео, пише 24 Канал.

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Дружина принца Гаррі розповіла, що взяла собаку породи бігль з притулку в Кентуккі у 2015 році. Йому нібито залишалося жити кілька днів.

Його називали "малим", бо він був таким маленьким і тендітним, тож я назвала його Гаєм (Guy). І він був найкращим хлопцем, про якого могла мріяти будь-яка дівчина,

– поділилась Меган.

За словами Меган Маркл, її улюбленець був з нею у всі непрості періоди життя: під час зйомок серіалу, заручин та материнства. Перед переїздом до Великої Британії він потрапив в аварію, однак лікарям вдалося його вилікувати. Та майже через 10 років після його всиновлення собаки не стало.

"Я виплакала надто багато сліз, щоб їх порахувати – таких сліз, які змушують вас ставати під душ з абсурдною надією, що проточна вода на вашому обличчі якимось чином змусить вас не відчувати їх або вдавати, що їх там немає. Але вони є. І це теж нормально", – зізналась Меган Маркл.

У відео дружина принца Гаррі показала фото з собакою, яких раніше не було в мережі. Серед них і знімки з чоловіком та дітьми.

Меган Маркл втратила собаку: відео

Зауважимо, у листопаді стало відомо, що помер улюблений собака королеви Камілли. Джека-рассела-тер'єра на прізвисько Бет не стало у віці 13 років через невиліковну пухлину.