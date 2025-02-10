Під час події з Тейлор Свіфт стався один неприємний момент. Річ у тім, що коли знаменитість з'явилася на великому екрані, її освистали, передає 24 Канал.

До слова Бредлі Купер, Тейлор Свіфт, Леді Гага й інші: кого зі світових зірок помітили на Супербоулі-2025

Відповідне відео шириться у соціальних мережах. На фоні чути незадоволену реакцію вболівальників, коли на екрані показали виконавицю. Тейлор Свіфт спершу виглядала доволі розгубленою, а потім усміхнулась.

Знаменитість освистали вболівальники іншої команди – Philadelphia Eagles. Її підтримала колишня американська професійна тенісистка Серена Вільямс в соцмережі X (колишньому твіттері).

Варто зазначити, що на Супербоулі-2025 був присутній президент США Дональд Трамп. Коли він з'явився на екрані, натовп почав вигукувати. На своїй платформі Truth Social республіканець поділився дописом про те, як освистують Тейлор Свіфт. До речі, відомо, що на президентських виборах вона голосувала на Камалу Гарріс.

Цікаво, що реакція Тейлор Свіфт на освистування нагадала один популярний мем.

Джерело, близьке до Тревіса Келсі – бойфренда виконавиці, у коментарі Daily Mail розповіло, що чоловік був спустошений після того, як його кохану освистали на Супербоулі-2025.

"Багатьом зрозуміло, що вболівальники Eagles вважають її свого роду зрадницею – вона з Пенсільванії й навіть носила спорядження Eagles до того, як зустрічалася з ним", – додало джерело.

Варто зазначити, що зрештою команда Philadelphia Eagles обіграла Kansas City Chiefs і стала чемпіоном НФЛ.