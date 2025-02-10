Серед них – співаки, актори, режисери та інші. Про те, кого саме зі знаменитостей помітили на Супербоулі-2025, пише Show 24.
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Так, на трибунах і у VIP-ложах помітили Бредлі Купера, а також співачок Айс Спайс і Тейлор Свіфт.
Для довідки! Бойфренд американської артистки Тейлор Свіфт належить до команди Kansas City Chiefs, яка торік виграла Суперкубок.
Бредлі Купера, Айс Спайс і Тейлор Свіфт на Супербоулі-2025 / Скриншоти з інстаграму
Леді Гага теж відвідала Супербоул-2025. Співачка, що цікаво, обрала нестандартний total black образ.
Також на спортивний матч завітав чоловік Бейонсе, репер Jay-Z, разом з доньками Блю Айві та Румі Картер.
Зірка фільму "Нерв" Емму Робертс теж помітили на Супербоулі-2025.
Окрім цього, на Супербоулі-2025 був актор й режисер Кевін Костнер, письменниця Марта Стюарт, актор і комік Піт Девідсон та інші.
Що відомо про Супербоул-2025
- Фінальний матч чемпіонату Національної футбольної ліги (НФЛ) відбувся у ніч на 10 лютого в Новому Орлеані. "Філадельфія Іглз" упевнено перемогли "Канзас-Сіті Чіфс" із рахунком 40:22.
- Гра відбулася на стадіоні Caesars Superdome.
- Цікаво, що для "Іглз" це друга перемога в історії клубу та перша за останні вісім років.