Во время события с Тейлор Свифт произошел один неприятный момент. Дело в том, что когда знаменитость появилась на большом экране, ее освистали, передает 24 Канал.

К слову Брэдли Купер, Тейлор Свифт, Леди Гага и другие: кого из мировых звезд заметили на Супербоуле-2025

Соответствующее видео распространяется в социальных сетях. На фоне слышна недовольная реакция болельщиков, когда на экране показали исполнительницу. Тейлор Свифт сначала выглядела довольно растерянной, а потом улыбнулась.

Знаменитость освистали болельщики другой команды – Philadelphia Eagles. Ее поддержала бывшая американская профессиональная теннисистка Серена Уильямс в соцсети X (бывшем твиттере).

Стоит отметить, что на Супербоуле-2025 присутствовал президент США Дональд Трамп. Когда он появился на экране, толпа начала выкрикивать. На своей платформе Truth Social республиканец поделился постом о том, как освистывают Тейлор Свифт. Кстати, известно, что на президентских выборах она голосовала на Камалу Харрис.

Интересно, что реакция Тейлор Свифт на освистывание напомнила один популярный мем.

Источник, близкий к Трэвису Келси – бойфренду исполнительницы, в комментарии Daily Mail рассказал, что мужчина был опустошен после того, как его возлюбленную освистали на Супербоуле-2025.

"Многим понятно, что болельщики Eagles считают ее своего рода предательницей – она из Пенсильвании и даже носила снаряжение Eagles до того, как встречалась с ним", – добавил источник.

Стоит отметить, что в конце концов команда Philadelphia Eagles обыграла Kansas City Chiefs и стала чемпионом НФЛ.