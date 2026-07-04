Пара поженилась 3 июля в ходе роскошной церемонии в Мэдисон-сквер-гардене в Нью-Йорке. Об этом сообщило издание People. Информацию журналистам подтвердили представители певицы, которые также раскрыли подробности торжества.

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Свадьба прошла в кругу родных и близких. Тейлор и Трэвис решили отказаться от традиционных подружек невесты и друзей жениха.

Вместо этого брат певицы, Остин Свифт, выполнял почетную роль свидетеля невесты, а Джейсон Келси стал свидетелем со стороны жениха. Церемония объединила обе семьи,

– отметили представители певицы.

Свадебную церемонию провел давний друг пары, голливудский актер Адам Сэндлер.

После того как влюбленных официально объявили мужем и женой, на гигантских экранах возле спортивного комплекса появилась надпись "JUST&T MARRIED!", что можно перевести как "Тейлор и Трэвис только что поженились!".

Свадебные наряды молодоженов создал модный дом Christian Dior Haute Couture. Обувь для пары была изготовлена на заказ Christian Louboutin, а образ невесты дополнили ювелирные украшения Cartier.

Среди гостей на торжестве было немало знаменитостей, в частности Джиджи Хадид и Брэдли Купер, Дакота Джонсон, Эд Ширан, Зои Кравиц, Джимми Фэллон и многие другие.

Накануне свадьбы стало известно, что Тейлор Свифт и Трэвис Келси сделали масштабное благотворительное пожертвование. Пара передала 26 миллионов долларов различным благотворительным организациям, среди которых Feeding America, ASPCA и Imagination Library Долли Партон.

Кстати, ранее мы публиковали подробный материал о том, с кем встречалась Тейлор Свифт до отношений с Трэвисом Келси.