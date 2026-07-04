После свадьбы молодожены дали эксклюзивное интервью журналу Vogue, в котором поделились подробностями торжества. Также издание опубликовало первые фотографии с церемонии.

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Влюбленные устроили камерную свадьбу на частной вилле в престижном районе Ле-Парк. Церемония прошла под открытым небом среди цветущего сада, что создало романтическую атмосферу.

Для свадьбы Пеула выбрала платье от Фернандо Гарсии для Oscar de la Renta. Наряд имел короткую юбку спереди и длинный шлейф. Дизайнер рассказал, что во время работы над образом вдохновлялся классическим французским кино, в частности фильмом "Мария-Антуанетта" Софии Копполы и образом Одри Хепберн в картине "Забавное личико".

Сам Дилан для торжественного события выбрал классический черный костюм от бренда Genuardi, который дополнил белой рубашкой и бабочкой.

Мы были по-настоящему счастливы. Когда мы оглянулись вокруг и увидели, что все наши родные и друзья собрались в одном месте, нас переполнили эмоции – в лучшем смысле этого слова. В воздухе царили радость и любовь. Мы стали одной из первых пар среди наших друзей, которые поженились, и именно это сделало тот день еще более особенным,

– поделился Дилан.

К слову, у Памелы Андерсон есть еще один сын – Брэндон Томас Ли. Обоих детей актриса родила от музыканта Томми Ли, с которым была в браке с 1995 по 1998 год. На свадьбу Дилана пришли и Памела, и Томми, и старший брат.

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Напомним, что в начале июня также стало известно, что известная певица Дуа Липа вышла замуж за актера Каллума Тернера.