Життя після "Фабрики зірок": де зараз Аріна Домскі – зірка 00-х з унікальним голосом

У 2007 році ім’я Аріни Домскі дізналася вся Україна. Співачка стала учасницею першої української "Фабрики зірок" – одного з найпопулярніших талант-шоу того часу. Щоправда, її історія на проєкті виявилася короткою: Домскі залишила його першою.

Після шоу на неї чекали попкар’єра, дорогі кліпи, гастролі та спроба потрапити на "Євробачення". Заради музики артистка навіть продала квартиру, а згодом зізналася, що вкладені гроші фактично "з’їв український шоу-бізнес". Однак те, що могло стати кінцем кар’єри, виявилося її новим початком. 24 Канал розповідає, що відбувалося за лаштунками українського шоубізнесу, шоу "Фабрика зірок" та де співачка зараз.

Аріна Домскі: скільки років співачці і як почалася її кар’єра

Аріна Домскі народилася 29 березня 1984 року в Києві. Сьогодні співачці 42 роки. Музикою вона почала займатися задовго до телевізійної популярності. У вісім років Аріна потрапила до дитячого академічного хорового ансамблю, де згодом стала солісткою та навіть деякий час працювала хормейстеркою.

Після 9 класу Домскі вступила на вокальне відділення Київського музичного училища імені Рейнгольда Глієра, обравши академічний вокал. Пізніше продовжила навчання у Національній музичній академії України імені Петра Чайковського. Її педагогинею була народна артистка України Діана Петриненко. Тож на «Фабрику зірок» Аріна прийшла вже з професійною музичною освітою та багаторічним досвідом академічного співу.

"Мене "пішли"": що відбувалося на "Фабриці зірок"

У 2007 році в Україні стартувала перша "Фабрика зірок". Аріна пройшла кастинг, однак надовго на проєкті не затрималася – вона залишила шоу першою. Через багато років Домскі розповіла, як все відбувалось.

Тоді мене "пішли" із шоу. Вже минуло 20 років. Я не хочу підіймати минуле, у всього є термін придатності, але скажу, що на той момент все було не так прозоро. Продюсери мені ставили певні умови подальшої участі у шоу. Я на них не погодилася. Те, що почалося далі, – гра на виживання мене з проєкту, в яку втягнули і інших учасників, з ультиматумами: або ви голосуєте проти, або теж покидаєте проєкт. Що відбулося далі, ми всі знаємо. Болючий досвід для мене, але все стається так, як має бути. Хтозна, чи прийшла б я в теперішню точку, якби дійшла тоді, наприклад, до фіналу, і моя попкар'єра склалася б вдало,

– пригадала Домскі.



Аріна Домскі в першому сезоні "Фабрики зірок" / Фото з відкритих джерел

За словами Домскі, на той момент вона мріяла про велику сцену і сподівалася, що після "Фабрики" її кар’єрою займатимуться професійні продюсери. Натомість після виходу з шоу залишилася без підтримки телеканалу та команди проєкту. Сама артистка назвала цей досвід уроком, який навчив її розраховувати передусім на себе.

Цікаво й те, що академічний вокал, який згодом відкрив Домскі дорогу до міжнародної кар’єри, на "Фабриці" не вважали перспективним для широкої аудиторії.

У двадцять років мені здавалося, що після "Фабрики зірок" для мене зачинилися великі двері. Тоді я ще не могла знати, що насправді це просто були не мої двері. Мені говорили, що академічний вокал не потрібен масовій аудиторії, а через роки саме він став моєю головною відмінністю і відкрив для мене міжнародну сцену. Я повернулася до того, від чого колись мене намагалися відвести, – до класики. І сьогодні розумію: найважливішим було не змінити себе заради формату, а знайти формат, у якому я могла залишитися собою,

– каже співачка.

Продала квартиру заради кар’єри

Після шоу Домскі не відмовилася від ідеї стати попспівачкою. Вона гастролювала, записувала пісні, випустила альбом та знімала кліпи. У 2011 році артистка також брала участь у національному відборі на "Євробачення". Цей період потребував значних фінансових вкладень. Свого часу в медіа з’явилася інформація, що заради розвитку кар’єри Аріна навіть продала власну квартиру. Пізніше співачка підтвердила це.

Чому Аріна Домскі зникла з українського шоубізнесу

Кілька років Домскі продовжувала працювати як попартистка, але поступово зрозуміла, що перестала професійно розвиватися. Співачка взяла творчу паузу та повернулася до музики, з якої колись починала, – академічної. Але не в її традиційному форматі. Домскі обрала classical crossover – жанр на перетині академічного вокалу та сучасної музики. Так з’явився Ti Amero, а після потрапляння композиції на британське телебачення почала розширюватися і географія виступів артистки. Фактично Домскі не зникла зі сцени, а змінила музичний напрям і ринок.

Від "Фабрики" до міжнародних концертів і Times Square

Наступний етап кар’єри Аріни вже мало нагадував часи телевізійного талант-шоу. Вона почала виступати у Німеччині, Іспанії, Франції, Греції, Лівані, Туреччині, ОАЕ, Казахстані, Гонконгу та Китаї. Особливо важливим напрямком для співачки стала Азія. Домскі також створила власний масштабний концертний проєкт Opera Show, де академічний вокал поєднується з оркестром, хором, балетом, відеоінсталяціями та сучасним сценічним шоу.

За роки кар’єри співачка випустила чотири авторські альбоми – La Vita, Gloria, "Спадок" та Vivat Vita. Окреме місце в її творчості посіла українська музика. Альбом "Спадок" присвячений українській музичній культурі та представляє твори українських композиторів і народну музику в сучасному прочитанні.

Одним із символічних моментів для Домскі став виступ у Нью-Йорку. На Times Square українське сопрано виконала Державний Гімн України та твір Миколи Лисенка "Боже великий, єдиний". Сьогодні Аріна завжди наголошує публіці на своєму українському походженні. В одному з останніх інтерв’ю артистка назвала себе "українським сопрано".

Де зараз Аріна Домскі

Наразі співачка живе з родиною в Німеччині. Її донька вже пішла в перший клас та адаптується до нового середовища. Аріна не говорить багато про своє особисте життя. Зате часто публікує світлини, присвячені власному хобі і маленькому бізнесу – виноробству. Співачка випустила ігристе вино під своїм брендом, яке шанувальники можуть придбати як мерч під час концертів. Перша пляшка називається так само, як і одна з композицій співачки – "Fortuna".



Де зараз Аріна Домскі / Фото співачки

Вона створює авторську музику, розвиває концертні проєкти Opera Show та Cinema of Life і виступає по всьому світу. У своїх міжнародних проєктах співачка також продовжує знайомити іноземну аудиторію з українською академічною та музичною спадщиною. Історія Домскі виявилася нетиповою для випускниці телевізійного талант-шоу. "Фабрика зірок" мала відкрити їй шлях у попмузику, однак після кількох років у шоубізнесі артистка фактично почала кар’єру заново.

Раніше ми розповідали, як склалась доля переможців "Фабрики зірок" після проєкту.