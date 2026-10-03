Учасники популярних українських шоу, про яких майже забули: де вони зараз

Колись вони щотижня з’являлися на телеекранах, за них голосували тисячі людей, а їхні імена знали навіть ті, хто “взагалі не дивиться талант-шоу”. Потім проєкт закінчився, почалися нові сезони, нові герої – і телебачення, як завжди, пішло далі.

24 Канал зібрав п’ятьох учасників культових українських шоу, про яких сьогодні згадують значно рідше, та дізнався, де вони зараз і чим займаються.

Олександр Кривошапко – "Х-Фактор"



Олександр Кривошапко / Фото з Інстаграму



У першому сезоні "Х-Фактора" Кривошапко був одним із головних улюбленців публіки. Його виліт із шоу навіть спричинив хвилю обурення серед фанів, а самого співака після проєкту ще довго активно обговорювали.

Та сьогодні артист живе за межами України. Він продовжує займатися музикою, багато подорожує та публікує фото з дружиною. У 2026 році також з’являлися повідомлення, що Кривошапко перебуває у США й продовжує випускати російськомовні пісні.

Стас Шурінс – "Фабрика зірок"



Стас Шурінс / Фото Salve Music



Колись фанатки шаленіли від Стаса Шурінса, він переміг у третьому сезоні "Фабрики зірок", мав роман з Ерікою, нині MamaRika, і здавався одним із тих артистів, які ось-ось стануть великими попзірками.

Потім Шурінс переїхав за кордон. За останніми доступними даними, він, ймовірно, мешкає у Німеччині, продовжує писати музику та працює викладачем вокалу. У соцмережах з’являється рідко, тому його нинішнє життя залишається доволі непублічним.

Аїда Ніколайчук – "Х-Фактор"



Аїда Ніколайчук / Фото Salve Music



Аїда Ніколайчук перемогла у третьому сезоні "Х-Фактора", а її прослуховування свого часу стало вірусним через те, що судді не одразу повірили у її вокал.

Зараз співачка живе у США та одружена з американським каскадером Джиммі. Вона розповідала, що має музичний контракт і хоче продовжувати кар’єру, однак певний час цьому заважало оформлення документів.

Олександра Шульгіна – "Холостяк"



Олександра Шульгіна / Фото Інстаграм



Перший сезон "Холостяка" зараз уже здається телевізійною археологією. Тоді Максим Чмерковський обрав у фіналі Олександру Шульгіну, але їхній роман після шоу довго не протримався.

Сьогодні Шульгіна живе у США, виховує двох доньок і розвиває блог. Вона позиціонує себе як жіноча спікерка та коуч, проводить медитації кількома мовами, пише книги та створює освітні продукти.

Євген Літвінкович – "Х-Фактор" та "Україна має талант"



Євген Літвінкович / Фото Інстаграм



Євген Літвінкович примудрився стати фіналістом одразу двох великих шоу – "Україна має талант" та "Х-Фактор". Але після завершення телевізійної історії його ім’я поступово майже зникло з інформаційного простору.

Сам артист розповідав, що після розірвання контракту з СТБ у 2014 році його кар’єра різко пішла на спад. Проте він не покинув музику: виступав, займався благодійністю та у 2023 році випустив україномовну пісню "Пульс". У 2026 році Літвінкович пояснив, що майже не з’являється у соцмережах, а через підтримку України повернутися до Білорусі для нього фактично неможливо.

Раніше ми розповідали про справжні імена українських зірок. Ви точно цього не очікували.