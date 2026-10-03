24 Канал собрал пятерых участников культовых украинских шоу, о которых сегодня вспоминают гораздо реже, и выяснил, где они сейчас и чем занимаются.

Александр Кривошапко – "Х-Фактор"



Александр Кривошапко / Фото из инстаграма



В первом сезоне "Х-Фактора" Кривошапко был одним из главных любимцев публики. Его вылет из шоу даже вызвал волну возмущения среди фанатов, а самого певца после проекта еще долго активно обсуждали.

Но сегодня артист живет за пределами Украины. Он продолжает заниматься музыкой, много путешествует и публикует фото с женой. В 2026 году также появлялись сообщения, что Кривошапко находится в США и продолжает выпускать русскоязычные песни.

Стас Шуринс – "Фабрика звезд"



Стас Шуринс / Фото Salve Music



Когда-то фанатки сходили с ума от Стаса Шуринса, он победил в третьем сезоне "Фабрики звезд", имел роман с Эрикой, ныне MamaRika, и казался одним из тех артистов, которые вот-вот станут большими поп-звездами.

Затем Шуринс переехал за границу. По последним доступным данным, он, вероятно, проживает в Германии, продолжает сочинять музыку и работает преподавателем вокала. В соцсетях появляется редко, поэтому его нынешняя жизнь остается довольно закрытой.

Аида Николайчук – "Х-Фактор"



Аида Николайчук / Фото Salve Music



Аида Николайчук победила в третьем сезоне "Х-Фактора", а ее прослушивание в свое время стало вирусным из-за того, что судьи не сразу поверили в ее вокал.

Сейчас певица живет в США и замужем за американским каскадером Джимми. Она рассказывала, что у нее есть музыкальный контракт и она хочет продолжать карьеру, однако некоторое время этому мешало оформление документов.

Александра Шульгина – "Холостяк"



Александра Шульгина / Фото инстаграма



Первый сезон "Холостяка" сейчас уже кажется телевизионной археологией. Тогда Максим Чмерковский выбрал в финале Александру Шульгину, но их роман после шоу продержался недолго.

Сегодня Шульгина живет в США, воспитывает двух дочерей и ведет блог. Она позиционирует себя как спикер и коуч для женщин, проводит медитации на нескольких языках, пишет книги и создает образовательные продукты.

Евгений Литвинкович – "Х-Фактор" и "Украина имеет талант"



Евгений Литвинкович / Фото инстаграма



Евгений Литвинкович сумел стать финалистом сразу двух больших шоу – "Украина имеет талант" и "Х-Фактор". Но после завершения телевизионной карьеры его имя постепенно почти исчезло из информационного пространства.

Сам артист рассказывал, что после расторжения контракта с СТБ в 2014 году его карьера резко пошла на спад. Однако он не бросил музыку: выступал, занимался благотворительностью и в 2023 году выпустил украиноязычную песню "Пульс". В 2026 году Литвинкович объяснил, что почти не появляется в соцсетях, а из-за поддержки Украины вернуться в Беларусь для него фактически невозможно.

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