24 Канал собрал 7 украинских артистов, чьи псевдонимы давно стали самостоятельными брендами. И некоторые настоящие имена действительно могут удивить.

Злата Огневич – Инна Бордюг



Злата Огневич / Фото из инстаграма



Пожалуй, один из самых ярких примеров. Злата Огневич родилась как Инна Бордюг. Со временем сценическое имя настолько прочно закрепилось за певицей, что она официально изменила данные и в документах.

Макс Барських – Николай Бортник



Макс Барских / Фото из инстаграма



На сцене – Макс Барских, а при рождении – Николай Бортник. Именно под новым именем артист стал известен после "Фабрики звезд-2".

И согласитесь, фраза "новый хит Николая Бортника" сегодня звучит так, будто мы случайно попали в параллельный украинский шоу-бизнес.

Jerry Heil – Яна Шемаева



Jerry Heil / Фото из инстаграма



За псевдонимом Jerry Heil стоит Яна Шемаева. Свой псевдоним она начала придумывать еще в подростковом возрасте: сначала это была Jerry Mouse – в честь мышки Джерри из "Тома и Джерри". Впоследствии Mouse заменила на Heil – фамилию, которую нашла в интернете.

Так одна случайная страница с американскими фамилиями помогла создать имя, которое спустя годы услышала вся Европа.

POSITIFF – Алексей Завгородний



POSITIFF / Фото из инстаграма



Позитива еще со времен "Время и Стекло" знают именно под псевдонимом, однако его настоящее имя – Алексей Завгородний. После распада группы артист продолжил сольную карьеру уже как POSITIFF.

Алексей Завгородний звучит солидно. POSITIFF – все-таки немного больше похоже на человека, который сейчас заставит вас танцевать.

KOLA – Анастасия Прудиус



KOLA / Фото из инстаграма



Настоящее имя KOLA – Анастасия Прудиус. Певица рассказывала, что ее фамилию постоянно искажали на концертах, поэтому команда решила найти что-то попроще.

Псевдоним KOLA предложил ее концертный директор. И нет, к напитку это не имеет отношения: артистка объясняла его как символ кругов, цикличности и бесконечности.

Lida Lee – Лидия Скорубская



Lida Lee / Фото из инстаграма



Lida Lee на самом деле зовут Лидия Скорубская. История псевдонима началась еще во время учебы: подруга пошутила, сказав "Лида ли", а певице понравилось, как это звучит.

К тому же Скорубскую часто неправильно называли, поэтому короткая Lida Lee оказалась гораздо удобнее для сцены.

Владимир Дантес – Владимир Гудков



Владимир Дантес / Фото из инстаграма



А вот здесь имя осталось, а фамилия – нет. Владимир Дантес на самом деле Владимир Гудков.

Псевдоним появился еще на "Фабрике звезд-2". Наталья Могилевская недавно вспоминала, что после исполнения французской песни участника называли "французиком", а впоследствии команда остановилась на фамилии Дантес.

Также ранее мы рассказывали о звездах, которые не общаются со своими родственниками.