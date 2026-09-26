У кого-то отношения разрушили давние семейные конфликты, у других – принципиально разные взгляды на войну. 24 Канал собрал истории пяти украинских знаменитостей, которые публично рассказывали, что прекратили или почти прекратили общение с близкими родственниками.

Анна Тринчер – отец



Анна Тринчер / Фото из инстаграма



Анна Тринчер рассказывала, что более семи лет не поддерживала отношений с отцом. По словам певицы, их общение было сложным еще с ее детства, а со временем контакт вообще исчез.

В 2025 году отец неожиданно позвонил Анне, однако она не ответила. Тринчер объяснила, что после стольких лет уже воспринимает его почти как незнакомого человека и пока не готова восстанавливать отношения. Семейные звонки, оказывается, иногда имеют срок годности.

Маша Ефросинина – сестра Лиза



Маша Ефросинина / Фото из инстаграма



У Маши Ефросининой есть младшая сестра Лиза, которая живет в России. После начала полномасштабного вторжения их отношения практически сошли на нет.

В 2024 году ведущая прямо говорила, что между ними "нет общения, как у сестер", называя эту тему очень болезненной. Ефросинина также подчеркивала, что не может отвечать за решения и поступки другого взрослого человека, даже если это ее близкая родственница.

Ольга Сумская – сестра Натальи



Ольга Сумская / Фото из инстаграма



Актерские династии тоже не застрахованы от семейных драм. У Ольги и Натальи Сумских уже несколько лет сложные отношения, хотя Ольга неоднократно говорила, что готова к примирению.

Весной 2026 года актриса подтвердила, что восстановить близкое общение так и не удалось. На 70-летие Натальи младшая сестра поздравила ее через соцсети, однако на празднование приглашена не была. При этом Ольга не называет какой-то одной причины конфликта – по ее словам, в отношениях просто постепенно "что-то разрушилось".

Фагот – старший брат



Фагот / Фото из инстаграма



Лидер ТНМК Олег Михайлюта, он же Фагот, рассказал, что перестал общаться со старшим братом примерно весной 2022 года.

По словам музыканта, причиной стали принципиально разные взгляды на Россию, СССР и полномасштабную войну. Фагот утверждал, что пытался убедить брата, но в итоге они перестали общаться.

Слава Демин – мама



Слава Демин / Фото из инстаграма



Одна из самых длительных семейных пауз в этой подборке – у Славы Демина. Ведущий рассказывал, что фактически не общается с матерью примерно с 2016 года.

По словам Демина, сложные отношения тянулись еще с детства. Впоследствии между ними возник и судебный спор по поводу алиментов на содержание матери. В 2026 году ведущий вновь подтвердил, что не стремится восстанавливать контакт. Он также заявлял, что мать, проживающая в Испании, поддерживает Россию, что еще больше отдалило их друг от друга.

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