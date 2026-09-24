Однако украинские знаменитости доказывают, что цифры в паспорте не всегда определяют ход отношений. "24 Канал" собрал 5 известных пар, разница в возрасте которых составляет от 15 до 35 лет.

Остап Ступка и Маргарита Ткач – 35 лет



Остап Ступка и Маргарита Ткач / Фото из инстаграма



Познакомились они вполне профессионально: Маргарита брала у актера интервью. Затем Ступка пригласил ее на спектакль, а дальше события начали развиваться значительно быстрее. Пара начала жить вместе, а Маргарита рассказывала, что разницу в возрасте в быту практически не ощущает.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова – 28 лет



Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / Фото из инстаграма



Их история началась еще в 2015 году. Екатерина с юности была поклонницей творчества Виктора Павлика, а лично они познакомились в Николаеве, когда случайно остановились в одном отеле.

В 2020 году пара официально поженилась, а в следующем году у них родился сын Михаил. В июле 2026 года Павлик вновь говорил о почти 30-летней разнице в возрасте и упоминал, что их отношения длятся уже более десятилетия.

Сергей Танчинец и Юлиана Корецкая – 19 лет



Сергей Танчинец и Юлиана Корецкая / Фото из инстаграма



Лидер группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец и Юлиана Корецкая познакомились еще в 2017 году. Спустя несколько лет она начала работать с группой в качестве пиар-директора.

О романе стало известно в мае 2024 года – уже после развода Танчинеца с предыдущей женой. А осенью 2025-го Сергей и Юлиана тайно поженились: о церемонии знали только их родители.

Оля Полякова и Вадим Буряковский – 16 лет



Оля Полякова и Вадим Буряковский / Фото из инстаграма



Оля Полякова познакомилась со своим будущим мужем Вадимом Буряковским на его дне рождения, где выступала в качестве артистки. Сначала они дружили, а со временем их отношения переросли в романтические.

Полякова не скрывала, что на момент начала их романа Вадим был женат. Впоследствии он развелся, и пара сыграла свадьбу. У них две дочери – Мария и Алиса. Разница в возрасте между супругами составляет 16 лет, а вместе они уже более двух десятилетий.

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская – 15 лет



Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская / Фото из инстаграма



Когда Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская начали встречаться, разницу в возрасте обсуждали едва ли не активнее, чем сам роман. Между ними – 15 лет.

Познакомились они через соцсети. По словам пары, после первого свидания события развивались стремительно: уже на следующий день Екатерина переехала к Владимиру. В 2023 году они поженились, а в конце 2024-го стали родителями сына Тимофея.

Ранее мы рассказывали о парах, которые вместе уже более 20 лет.