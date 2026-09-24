Та українські знаменитості демонструють, що цифри в паспорті не завжди визначають сценарій стосунків. 24 Канал зібрав 5 відомих пар, у яких різниця становить від 15 до 35 років.

Остап Ступка і Маргарита Ткач – 35 років



Остап Ступка і Маргарита Ткач / Фото з Інстаграм



Познайомилися вони цілком професійно: Маргарита брала в актора інтерв'ю. Потім Ступка запросив її на виставку, а далі події почали розвиватися значно швидше. Пара почала жити разом, а Маргарита розповідала, що різницю у віці у побуті практично не відчуває.

Віктор Павлік і Катерина Репяхова – 28 років



Віктор Павлік і Катерина Репяхова / Фото з Інстаграм



Їхня історія почалася ще у 2015 році. Катерина з юності була прихильницею творчості Віктора Павліка, а особисто вони познайомилися у Миколаєві, коли випадково зупинилися в одному готелі.

У 2020 році пара офіційно одружилася, а наступного року в них народився син Михайло. У липні 2026 року Павлік знову говорив про майже 30-річну різницю у віці та згадував, що їхні стосунки тривають уже понад десятиліття.

Сергій Танчинець і Юліана Корецька – 19 років



Сергій Танчинець і Юліана Корецька / Фото з Інстаграм



Лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець та Юліана Корецька познайомилися ще у 2017 році. Через кілька років вона почала працювати з гуртом як піар-директорка.

Про роман стало відомо у травні 2024 року – вже після розлучення Танчинця з попередньою дружиною. А восени 2025-го Сергій та Юліана таємно одружилися: про церемонію знали лише їхні батьки.

Оля Полякова і Вадим Буряковський – 16 років



Оля Полякова і Вадим Буряковський / Фото з Інстаграм



Оля Полякова познайомилася з майбутнім чоловіком Вадимом Буряковським на його дні народження, де виступала як артистка. Спочатку вони дружили, а згодом стосунки стали романтичними.

Полякова не приховувала, що на момент початку їхнього роману Вадим був одружений. Згодом він розлучився і пара зіграла весілля. У них дві доньки — Марія та Аліса. Різниця між подружжям становить 16 років, а разом вони вже понад два десятиліття.

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська – 15 років



Володимир Остапчук і Катерина Полтавська / Фото з Інстаграм



Коли Володимир Остапчук і Катерина Полтавська почали зустрічатися, різницю у віці обговорювали чи не активніше за сам роман. Між ними – 15 років.

Познайомилися вони через соцмережі. За словами пари, після першого побачення події розвивалися стрімко: вже наступного дня Катерина переїхала до Володимира. У 2023 році вони одружилися, а наприкінці 2024-го стали батьками сина Тимофія.

Раніше ми розповідали про пари, які разом вже понад 20 років.