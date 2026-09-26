У когось стосунки зруйнували давні сімейні конфлікти, в інших – принципово різні погляди на війну. 24 Канал зібрав історії п'ятьох українських знаменитостей, які публічно розповідали, що припинили або майже припинили спілкування з близькими родичами.

Анна Трінчер – батько



Анна Трінчер / Фото з інстаграму



Анна Трінчер розповідала, що понад сім років не підтримувала стосунків із батьком. За словами співачки, їхнє спілкування було складним ще з її дитинства, а згодом контакт узагалі зник.

У 2025 році батько несподівано зателефонував Анні, однак вона не відповіла. Трінчер пояснила, що після стількох років уже сприймає його майже як незнайому людину і поки не готова відновлювати стосунки. Сімейні дзвінки, виходить, іноді мають термін придатності.

Маша Єфросиніна – сестра Ліза



Маша Єфросініна / Фото з інстаграму



Маша Єфросиніна має молодшу сестру Лізу, яка живе в Росії. Після початку повномасштабного вторгнення їхні стосунки практично зійшли нанівець.

У 2024 році ведуча прямо говорила, що між ними "немає спілкування як у сестер", називаючи цю тему дуже болючою. Єфросиніна також наголошувала, що не може відповідати за рішення та вчинки іншої дорослої людини, навіть якщо це її близька родичка.

Ольга Сумська – сестра Наталія



Ольга Сумська / Фото з інстаграму



Акторські династії теж не захищені від сімейних драм. Ольга та Наталія Сумські вже кілька років мають непрості стосунки, хоча Ольга неодноразово говорила, що готова до примирення.

Навесні 2026 року акторка підтвердила, що відновити близьке спілкування так і не вдалося. На 70-річчя Наталії молодша сестра привітала її через соцмережі, однак на святкування запрошена не була. При цьому Ольга не називає якоїсь однієї причини конфлікту – за її словами, у стосунках просто поступово "щось зруйнувалося".

Фагот – старший брат



Фагот / Фото з інстаграму



Лідер ТНМК Олег Михайлюта, він же Фагот, розповів, що припинив контактувати зі старшим братом приблизно навесні 2022 року.

За словами музиканта, причиною стали принципово різні погляди на Росію, СРСР та повномасштабну війну. Фагот стверджував, що намагався переконати брата, але зрештою вони перестали спілкуватися.

Слава Дьомін – мама



Слава Дьомін / Фото з інстаграму



Одна з найдовших сімейних пауз у цій добірці – у Слави Дьоміна. Ведучий розповідав, що фактично не спілкується з матір'ю приблизно з 2016 року.

За словами Дьоміна, складні стосунки тягнулися ще з дитинства. Згодом між ними виник і судовий спір щодо аліментів на утримання матері. У 2026 році ведучий знову підтвердив, що не прагне відновлювати контакт. Він також заявляв, що мати, яка мешкає в Іспанії, підтримує Росію, що ще більше віддалило їх одне від одного.

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