Ділан Спроус розсекретив ім'я новонародженої доньки

Днями стало відомо, що Барбара Палвін і Ділан Спроус уперше стали батьками. У подружжя народилася донька.

Тепер зірковий батько розсекретив ім'я дівчинки. Ділан Спроус назвав його у новому випуску свого подкасту Wildmen, пише видання People.

Актор розповів, що вони з Барбарою вирішили назвати доньку Сільві. Він також поділився своїми враженнями від першого досвіду батьківства.

Іноді я дивлюся на Сільві й думаю: "Це найкрутіше, що коли-небудь траплялося". Вона дивиться на мене, розплющує очі. Вдень у неї є короткі періоди, коли вона не спить, і тоді вона дивиться на мене, усміхається чи щось таке – це неймовірно мило, – розповів Ділан Спроус.

Обличчя доньки Барбара та Ділан поки не показують. Водночас подружжя вже встигло поділитися першими кадрами з малечею, на яких її видно зі спини.

Барбара Палвін та Ділан Спроус з донькою / Фото з інстаграму моделі

Що відомо про стосунки Ділана Спроуса та Барбари Палвін?

Ділан Спроус і Барбара Палвін познайомилися у 2017 році, а зустрічатися почали вже наступного року. У вересні 2022-го актор освідчився коханій. Весілля пара зіграла в липні 2023 року на батьківщині моделі – в Угорщині.

Про майбутнє поповнення в сім'ї подружжя оголосило у травні 2026 року. Тоді Барбара Палвін з'явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю з помітно округлим животом. На початку вересня 2026 року Ділан Спроус і Барбара Палвін уперше стали батьками.

На поповнення в родині очікує й українська співачка Ірина Федишин. Нещодавно вона розсекретила стать своєї третьої дитини.