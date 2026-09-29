Подружжя вже розсекретило стать майбутньої дитини. Про це Ірина та Віталій повідомили в інстаграмі, опублікувавши відео з гендер-паті.

За словами артистки, підготовка до свята була дуже хвилюючою, але водночас веселою. До гендер-паті долучилися не лише майбутні батьки, а і їхні сини – Юрій та Олег.

Свято родина влаштувала просто неба. Для урочистої події Ірина обрала мереживну сукню, а її чоловік та сини одягнули білі сорочки й кофти зі світлими штанами та шортами.

Щоб дізнатися стать майбутньої дитини, родина використала спеціальний гендерний вогнегасник. Після натискання на важіль він випускає хмару кольорового порошку, а її колір і повідомляє стать малюка. Цього разу вона була рожевою, тож подружжя та їхні сини дізналися, що у родині незабаром народиться дівчинка.

Це Боже благословення. Щасливі безмежно і дякуємо Богові за цей дарунок,

– написали Ірина та Віталій.

Наразі відомо, що Федишин перебуває приблизно на 33-му тижні вагітності. Артистка зізналася, що вже з нетерпінням чекає на зустріч із дитиною.

Цей час пролетів неймовірно швидко й насичено – стільки подій, емоцій і особливих моментів… А попереду – найочікуваніша зустріч,

– писала Ірина.

А тим часом телеведуча Соломія Вітвіцька вперше стала мамою і вже розсекретила ім'я сина.