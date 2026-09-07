Відмова від посад та корупція: Дмитро Гордон зізнався, чому посварився із Зеленським

Український журналіст Дмитро Гордон відверто розповів про те, що стало справжньою причиною його конфлікту з Володимиром Зеленським. За словами інтерв'юера, їхні теплі товариські стосунки почали псуватися через два роки після президентських виборів.

Гордон в інтервʼю Марічці Довбенко пригадав, що у 2019 році він палко підтримував кандидатуру Зеленського та щиро радів його перемозі. Тривалий час вони підтримували прекрасні дружні взаємини. Ба більше, президент навіть пропонував журналісту високі державні посади – спочатку крісло очільника Міністерства культури, а згодом і місце керівника Київської обласної адміністрації. Проте Гордон відповів відмовою.

Втім, як зазначає журналіст, зовсім не кадрові пропозиції стали причиною їхнього розбрату. Відчуття розчарування прийшло через невиконані передвиборчі обіцянки, сумнівні призначення та закон про деолігархізацію. На думку Гордона, цей закон був спрямований не на боротьбу з олігархами, а проти їхніх каналів, що згодом призвело до повного контролю Офісу Президента над медіа.

Перше, це велика корупція в Україні. Я про це казав відкрито йому в очі прямо і неодноразово. Я казав, що в його оточенні багато д*білів і називав прізвища. І третє, мені не подобався закон про деолігархізацію,

– різко висловився інтерв'юер.

Володимир Зеленський та Дмитро Гордон / фото з інстаграму

Він додав, що про всі ці проблеми та своє невдоволення завжди прямо і відкрито говорив президенту в очі, що зрештою і призвело до остаточного розриву їхніх стосунків.

