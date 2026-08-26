Померла королева кантрі Доллі Партон: найцікавіші факти та секретний зв'язок із Майлі Сайрус

Світ сколихнула сумна звістка про смерть 80-річної легенди кантрі-музики Доллі Партон. Виконавиця залишила після себе не лише культові хіти, а й величезний вплив на попкультуру, кінематограф, моду та благодійність.

Біографія великої артистки приховує безліч дивовижних деталей, серед яких опинилася навіть несподівана кровна спорідненість із сучасною попдівою Майлі Сайрус. На згадку про зірку пропонуємо зануритися у найяскравіші моменти її насиченого життя.

Родичка та хрещена Майлі Сайрус

Багато хто знає, що Доллі Партон завжди була хрещеною матір'ю Майлі та всіляко підтримувала її творчість, зокрема спільним дуетом для різдвяного альбому "A Holly Dolly Christmas". Проте з'ясувалося, що співачок пов'язують ще й родинні узи. Виявляється, артистки доводяться одна одній семиюрідними сестрами. Їхній родовід сходиться на спільному пращурі Джоні Брікі, який з'явився на світ у Вірджинії ще у 1740 році. Коли журналісти розповіли Партон про цей факт, вона не стримала емоцій, назвавши цю новину "приголомшливою".

Доллі Партон та Майлі Сайрус / фото з відкритих джерел

Від створення "Баффі" до порятунку від COVID-19

Масштаби особистості Партон виходили далеко за межі сцени. Чимало фанатів навіть не здогадуються, що ця кантрі-співачка свого часу допомогла профінансувати розробку вакцини проти коронавірусу. А ще у далекому 1986 році Доллі стала співзасновницею компанії Sandollar Productions. Саме ця студія подарувала глядачам культовий серіал "Баффі – переможниця вампірів", у якому артистка фактично відігравала роль негласної продюсерки.

Доллі Партон режисерка серіалу / фото з інстаграму

Благодійність та власний "Доллівуд"

Зірка постійно піклувалася про майбутні покоління. У 1995 році вона запустила проєкт "Бібліотека уяви". Ця ініціатива забезпечувала дошкільнят безкоштовною літературою, щоб прищепити їм любов до читання. Програма набула такого розмаху, що понад 100 мільйонів книг розлетілися до малюків у США, Великій Британії, Канаді та Австралії. Крім того, Партон створила масштабний тематичний парк розваг "Доллівуд" у Теннессі, який став справжньою туристичною Меккою.

Доллі Партон / фото з відкритих джерел

Феміністична ікона та законодавиця моди

Доллі завжди відстоювала своє право на самовираження. Вона обожнювала яскраві ковбойські капелюхи, вражала гіпертрофованим гламуром на телешоу "Cher...Special" та навіть прикрасила своїм обличчям безрукавку з весняної колекції Gucci. Її зворушливий трек "Coat of Many Colors" розповів про дитяче пальто, дбайливо зшите матір'ю із залишків старих тканин, довівши світові, що справжня краса не залежить від статків. Партон стала беззаперечним прикладом для жінок в індустрії та надихала таких зірок, як Нікі Мінаж і Бйорк.

Доллі Партон на шоу / Getty Images