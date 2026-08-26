Биография большой артистки таит в себе множество удивительных подробностей, среди которых оказалось даже неожиданное кровное родство с современной поп-дивой Майли Сайрус. В память о звезде предлагаем окунуться в самые яркие моменты ее насыщенной жизни.

Родственница и крестная Майли Сайрус

Многие знают, что Долли Партон всегда была крестной матерью Майли и всячески поддерживала ее творчество, в частности, выступив с ней в дуэте для рождественского альбома "A Holly Dolly Christmas". Однако выяснилось, что певиц связывают еще и родственные узы. Оказывается, артистки являются семидвоюродными сестрами. Их родословная сходится к общему прародителю Джони Брики, который появился на свет в Вирджинии еще в 1740 году. Когда журналисты рассказали Партон об этом факте, она не сдержала эмоций, назвав эту новость "потрясающей".

Долли Партон и Майли Сайрус / фото из открытых источников

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От создания "Баффи" до спасения от COVID-19

Масштабы личности Партон выходили далеко за пределы сцены. Многие фанаты даже не догадываются, что эта кантри-певица в свое время помогла профинансировать разработку вакцины против коронавируса. А еще в далеком 1986 году Долли стала соучредительницей компании Sandollar Productions. Именно эта студия подарила зрителям культовый сериал "Баффи – истребительница вампиров", в котором артистка фактически играла роль негласной продюсерши.

Долли Партон – режиссер сериала / фото из инстаграма

Благотворительность и собственный "Долливуд"

Звезда постоянно заботилась о будущих поколениях. В 1995 году она запустила проект "Библиотека воображения". Эта инициатива обеспечивала дошкольников бесплатной литературой, чтобы привить им любовь к чтению. Программа приобрела такой размах, что более 100 миллионов книг были розданы детям в США, Великобритании, Канаде и Австралии. Кроме того, Партон создала масштабный тематический парк развлечений "Долливуд" в Теннесси, который стал настоящей туристической Меккой.

Долли Партон / фото из открытых источников

Феминистская икона и законодательница моды

Долли всегда отстаивала свое право на самовыражение. Она обожала яркие ковбойские шляпы, поражала гипертрофированным гламуром в телешоу "Cher...Special" и даже украсила своим лицом безрукавку из весенней коллекции Gucci. Ее трогательный трек "Coat of Many Colors" рассказывал о детском пальто, заботливо сшитом матерью из остатков старых тканей, доказав миру, что настоящая красота не зависит от достатка. Партон стала бесспорным примером для женщин в индустрии и вдохновила таких звезд, как Ники Минаж и Бьорк.

Долли Партон на шоу / Getty Images