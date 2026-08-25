Влада Седан показала романтичні фото з Зінченком і привітала його з 6-ю річницею весілля

Влада Седан привітала свого чоловіка, футболіста Олександра Зінченка, з важливою для їхньої родини датою – шостою річницею весілля.

З цієї нагоди телеведуча поділилася в інстаграмі романтичними фото з коханим.

На одному з них Олександр тримає Владу на руках, а вона усміхається на камеру. Крім того, дружина футболіста опублікувала архівний кадр із їхнього весілля.

6 років в одній команді. З річницею весілля,

– лаконічно підписала публікацію Влада.

Що відомо про стосунки Олександра Зінченка та Влади Седан?

Влада Седан працювала спортивною журналісткою та була добре знайома з футбольним середовищем. До Зінченка вона зустрічалася з футболістом "Шахтаря" Андрієм Борячуком. У 2018 році Влада познайомилася з Олександром під час відпочинку в Туреччині. А вже наступного року вони почали зустрічатися.

Пара вперше публічно підтвердила свої стосунки у 2019 році. Зінченко поцілував Владу просто у прямому ефірі після матчу збірної України. Того ж року футболіст освідчився коханій. Пропозицію він зробив удома, а згодом пара влаштувала романтичну фотосесію на НСК "Олімпійський".

У 2020 році Олександр і Влада офіційно одружилися в Лондоні, а весілля зіграли в Україні. 1 серпня 2021 року у подружжя народилася донька Єва. Через два роки в сім'ї з'явилася друга донька – Лея.

До речі, раніше ми детально розповідали історію кохання Олександра Зінченка та Влади Седан.