По этому поводу телеведущая поделилась в инстаграме романтическими фото с любимым.

На одном из них Александр держит Владу на руках, а она улыбается в камеру. Кроме того, жена футболиста опубликовала архивный снимок с их свадьбы.

6 лет в одной команде. С годовщиной свадьбы,

– лаконично подписала публикацию Влада.

Что известно об отношениях Александра Зинченко и Влады Седан?

Влада Седан работала спортивной журналисткой и была хорошо знакома с футбольным миром. До Зинченко она встречалась с футболистом "Шахтера" Андреем Борячуком. В 2018 году Влада познакомилась с Александром во время отдыха в Турции. А уже в следующем году они начали встречаться.

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Пара впервые публично подтвердила свои отношения в 2019 году. Зинченко поцеловал Владу прямо в прямом эфире после матча сборной Украины. В том же году футболист сделал предложение любимой. Предложение он сделал дома, а впоследствии пара устроила романтическую фотосессию на НСК "Олимпийский".

В 2020 году Александр и Влада официально поженились в Лондоне, а свадьбу отпраздновали в Украине. 1 августа 2021 года у супругов родилась дочь Ева. Через два года в семье появилась вторая дочь – Лея.

Кстати, ранее мы подробно рассказывали историю любви Александра Зинченко и Влады Седан.