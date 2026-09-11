"Я видалюся": Дженніфер Лоуренс нарешті завела Instagram і поставила умову прихильникам

Голлівудська акторка Дженніфер Лоуренс офіційно створила власну сторінку в Instagram після років ігнорування соцмереж. Зірка одразу поставила фанатам чітку умову та пригрозила негайно піти з платформи в разі порушення.

36-річна голлівудська акторка Дженніфер Лоуренс офіційно створила власну сторінку в Instagram після років ігнорування соцмереж. Зірка одразу поставила фанатам чітку умову та пригрозила негайно піти з платформи в разі будь-якого хейту. Шукайте зірку під ніком @jlaw. У описі профілю вона лаконічно та з гумором пояснила свій вибір: "jenniferlawrence було зайнято".

У своєму першому відео Reels акторка постала у розслабленому домашньому образі – без макіяжу, у білому топі та з локонами медового відтінку. Дженніфер одразу звернулася до користувачів із кумедним попередженням щодо хейту.

Отож, я даю цьому шанс, і якщо хтось напише щось негативне, я піду. Негайно, без жодних запитань. Якщо хтось просто подумає щось зле – я про це дізнаюся. Я дізнаюся і видалюся,

– заявила Дженніфер Лоуренс.



Акаунт Дженніфер Лоуренс в інстаграмі / скрин профілю

Акторка доповнила свій меседж і в Stories, де закликала дбати про її емоційний стан: "Будь ласка, зважайте, що будь-які злі чи агресивні коментарі можуть негативно вплинути на дитину. Це я. Дитина – це я".



Дженніфер Лоуренс звернулась до підписників / скрин сториз

На сторінку зірки миттєво підписалися мільйони прихильників, а в коментарях її привітали відомі колеги, зокрема Лілі Коллінз, Зої Дойч та Ів Г'юсон. Для аватарки Дженніфер обрала кумедний кадр, де вона сидить із фольгою на волоссі під час фарбування, попиває напій і хитро дивиться в камери.

Раніше акторка зізнавалася, що була лише таємним спостерігачем у соцмережах і уникала власної сторінки через побоювання критики. Проте тепер зірка вирішила стати ближчою до фоловерів.

Втім, острах хейту для неї – тема знайома: публіка нерідко обговорювала її зовнішність. Нещодавно зірка щиро поділилася думками про б'юті-процедури й розсекретила, яку саме пластичну операцію надумала зробити.