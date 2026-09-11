36-летняя голливудская актриса Дженнифер Лоуренс официально завела собственную страницу в инстаграме после многих лет игнорирования социальных сетей. Звезда сразу же поставила фанатам четкое условие и пригрозила немедленно уйти с платформы в случае любого хейта. Ищите звезду под ником @jlaw. В описании профиля она лаконично и с юмором объяснила свой выбор: "jenniferlawrence было занято".

В своем первом видео в Reels актриса предстала в расслабленном домашнем образе – без макияжа, в белом топе и с локонами медового оттенка. Дженнифер сразу обратилась к пользователям с забавным предупреждением о хейте.

Итак, я даю этому шанс, и если кто-то напишет что-то негативное, я уйду. Немедленно, без всяких вопросов. Если кто-то просто подумает что-то плохое – я об этом узнаю. Я узнаю и удалюсь,

– заявила Дженнифер Лоуренс.



Аккаунт Дженнифер Лоуренс в инстаграме / скриншот профиля

Актриса дополнила свое сообщение в Stories, где призвала заботиться о ее эмоциональном состоянии: "Пожалуйста, имейте в виду, что любые злые или агрессивные комментарии могут негативно повлиять на ребенка. Это я. Ребенок – это я".



Дженнифер Лоуренс обратилась к подписчикам / скриншот Stories

На страницу звезды мгновенно подписались миллионы поклонников, а в комментариях ее поздравили известные коллеги, в частности Лили Коллинз, Зои Дойч и Ив Хьюсон. В качестве аватарки Дженнифер выбрала забавный кадр, где она сидит с фольгой на волосах во время окрашивания, потягивает напиток и лукаво смотрит в камеру.

Ранее актриса признавалась, что была лишь тайным наблюдателем в соцсетях и избегала собственной страницы из-за опасений критики. Однако звезда решила стать ближе к подписчикам.

Впрочем, страх перед хейтом для нее – тема знакомая: публика нередко обсуждала ее внешность. Недавно звезда искренне поделилась мыслями о бьюти-процедурах и раскрыла, какую именно пластическую операцию решила сделать.