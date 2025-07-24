Екстренер "Динамо" розкритикував Бражка через нові стосунки: Квіткова жорстко відповіла

Колишній тренер київського "Динамо" Йожеф Сабо прокоментував стосунки Володимира Бражка з Дашею Квітковою. Блогерку обурила його заява про жінок з дітьми.

Йожеф Сабо припустив, що спад Володимира Бражка у футбольній кар'єрі могли спричинити його нові стосунки. Про це він висловився для BLIK.ua, передає Show 24.

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Колишній тренер "Динамо" сказав, що коли Бражко "віддає всі сили дівчині", то це могло вплинути на його позиції в команді та спортивну форму. Але також відіграє роль те, як футболіст ставиться до тренувань і власного розвитку.

Бражко ще минулого року став запасним. Немає його, зник футболіст!

– висловився Сабо.

На зауваження журналіста про те, що Даша Квіткова старша за Бражка на рік та виховує дитину, тренер відповів неоднозначно.

"Значить, їй потрібен чоловік. Якщо Бражко проводить з нею цілу ніч, то це позначається. Як говорили раніше: якщо футболіст одружився, то вважай, що один рік у нього випав", – сказав Йожеф Сабо.

Як відповіла Даша Квіткова?

Блогерка емоційно відреагувала на заяву тренера про те, нібито їй "потрібен чоловік". Даша Квіткова підкреслила, що жінки з дітьми вже з усім впоралися, але їх чомусь продовжують уявляти як неповноцінних.

Мене, чесно, вже реально до тремтіння за*бали ці уявлення про жінок з дітьми. Ці гнилі стереотипи, що живуть у суспільстві, передаються з уст в уста, як пліснява – нібито, якщо в дівчини є дитина, то вона автоматично "в пошуках чоловіка", "потребує когось" або "не впорається одна". Ну так, на секундочку: ми вже впоралися,

– написала блогерка.

Даша Квіткова зазначила, що всі люди заслуговують на любов, незалежно від того, чи є у них дитина, чи ні. Кожній людині потрібна людина – це не вияв слабкості, а природа.



Даша Квіткова про стереотипи / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, на початку липня Володимир Бражко підтвердив стосунки з Дашею Квітковою. Він публічно привітав її з днем народження, назвав "коханою" та поділився спільним фото.