Щоправда, за кордон знаменитість поїхала не сама. Зірка показала яскраві фото з островів і розповіла, яка там зараз погода. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм сторінка Квіткової.

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Даша поділилась, що проводить відпустку разом із сином Левом на Мальдівах. За словами блогерки, на островах нині не сезон – часто вітряно та дощить, хоча опади швидко минають. Температура повітря вдень тримається на рівні +30°C, але ввечері стає прохолодніше й посилюється вітер. Попри це, Квіткова з сином насолоджуються відпочинком: гуляють, граються, купаються й просто релаксують на тлі красивих пейзажів.

У мого сина був чіткий запит: краби з будиночками (мушлями). Дуже хотів їх побачити, бо з минулого року пам'ятає, як збирав їх на пляжі, і весь рік просив показати йому це знову,

– поділилась знаменитість.

Нагадаємо, на початку року Даша Квіткова з Левом уже подорожували – тоді вони відпочивали у Домінікані. Але та поїздка завершилась не надто вдало: блогерка серйозно травмувалась під час відпустки.