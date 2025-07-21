Правда, за границу знаменитость поехала не одна. Звезда показала яркие фото с островов и рассказала, какая там сейчас погода. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм страницу Квитковой.

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Даша поделилась, что проводит отпуск вместе с сыном Львом на Мальдивах. По словам блогера, на островах сейчас не сезон – часто ветрено и дождливо, хотя осадки быстро проходят. Температура воздуха днем держится на уровне +30°C, но вечером становится прохладнее и усиливается ветер. Несмотря на это, Квиткова с сыном наслаждаются отдыхом: гуляют, играют, купаются и просто релаксируют на фоне красивых пейзажей.

У моего сына был четкий запрос: крабы с домиками (ракушками). Очень хотел их увидеть, потому что с прошлого года помнит, как собирал их на пляже, и весь год просил показать ему это снова,

– поделилась знаменитость.

Напомним, в начале года Даша Квиткова со Львом уже путешествовали – тогда они отдыхали в Доминикане. Но та поездка завершилась не слишком удачно: блогерша серьезно травмировалась во время отпуска.