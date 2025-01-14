Инцидент произошел, когда она находилась на борту яхты. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Дарьи.
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По словам Квитковой, во время плавания на яхте в открытом море ее сбила с ног якорная веревка, которая резко изменила направление.
Веревка в какой-то момент, когда я стояла в самом низу, резко изменила курс и снесла меня с ног в воду, упершись мне в грудную клетку,
– рассказала блогерша.
В результате инцидента Даша получила синяки и ссадины на руке и грудной клетке, о чем свидетельствуют фото, которые она обнародовала в социальных сетях.
Даша Квиткова травмировалась на отдыхе / Скриншоты из инстаграм-сторис
Несмотря на травмы, блогер продолжает отдых с сыном в Доминиканской Республике, публикуя фото в купальнике и наслаждаясь солнечными днями.
Заметим, также в Доминиканскую республику отправилась жена телеведущего Григория Решетника Кристина вместе с тремя сыновьями.