В частности, он признался, какие цели ставил перед собой до начала "Холостяка", и удалось ли ему их достичь. Сообщает 24 Канал со ссылкой на Bihus.Info.

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Так, прежде всего Александр поделился, что пошел на шоу за любовью.

Ожидал найти кого-то на проекте, потому что это проект о любви, поэтому ожидания были и с этим я шел,

– отметил Терен.

В то же время участие в шоу для мужчины имело и важную социальную миссию. Он стремился изменить общественное восприятие людей с инвалидностью и ветеранов, показать их безграничные возможности – от управления мотоциклом до занятий кайтсерфингом.

Удалось ли воспринять людям – это уже другой вопрос. То, что я вижу, к сожалению, пока не совсем оправдало моих ожиданий,

– поделился ветеран российско-украинской войны.

По его словам, зрители часто сосредотачивались на традиционных для шоу аспектах – платьях, прическах и драматических моментах между участницами, оставляя без внимания более глубокие социальные месседжи.

Отметим, сейчас ожидаются результаты опроса от Starlight Media об изменениях в восприятии украинцами людей с инвалидностью до и после проекта.

Интервью с Александром Тереном: смотрите видео онлайн

Заметим, на днях ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник признался, будет ли 14 сезон реалити.