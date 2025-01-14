Зокрема, він зізнався, які цілі ставив перед собою до початку "Холостяка", й чи вдалося йому їх досягнути. Повідомляє 24 Канал з посиланням на Bihus.Info.

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Так, насамперед Олександр поділився, що пішов на шоу за коханням.

Очікував знайти когось на проєкті, бо це проєкт про кохання, тому очікування були й з цим я йшов,

– зазначив Терен.

Водночас участь у шоу для чоловіка мала й важливу соціальну місію. Він прагнув змінити суспільне сприйняття людей з інвалідністю та ветеранів, показати їхні безмежні можливості – від керування мотоциклом до занять кайтсерфінгом.

Чи вдалося сприйняти людям – це вже інше питання. Те, що я бачу, на жаль, поки що не зовсім виправдало моїх очікувань,

– поділився ветеран російсько-української війни.

За його словами, глядачі часто зосереджувалися на традиційних для шоу аспектах – сукнях, зачісках та драматичних моментах між учасницями, залишаючи поза увагою глибші соціальні меседжі.

Зауважимо, наразі очікуються результати опитування від Starlight Media щодо змін у сприйнятті українцями людей з інвалідністю до та після проєкту.

Інтерв'ю з Олександром Тереном: дивіться відео онлайн

Зауважимо, днями ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетник зізнався, чи буде 14 сезон реаліті.