Также она призналась, сколько тратит в месяц. Сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Славы Демина.

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По словам Анастасии, она предоставляет консультации по астрологии, нумерологии, таро и матрице судьбы, а также сотрудничает с брендами через рекламные интеграции. В последнее время ее ещё приглашают на женские мероприятия в Лондоне, где она проводит медитации и различные уроки, например по созданию карт желаний.

В планах девушки – разработка собственного приложения на тему духовного развития или создание инфопродукта для помощи женщинам.

Ежемесячный доход Юзьвак сейчас достигает 5 тысяч долларов (около 210 тысяч гривен). Дополнительно финансовую поддержку девушке оказывают родители, которые оплачивают аренду жилья. По словам финалистки "Холостяка 13", снять квартиру в престижном районе Лондона стоит от 2,8 тысяч фунтов стерлингов в месяц, что около 144 тысяч гривен.

Интервью с Анастасией Юзьвак: смотрите видео онлайн

Стоит отметить, что победительница "Холостяка 13" Инна Белень также недавно поделилась информацией о своих доходах. Ее ежемесячный заработок составляет около 5 тысяч долларов. Инна инвестировала в акции и недвижимость, что обеспечивает ей пассивный доход, проводила интенсивы по немецкому языку, а теперь развивает медийную карьеру.