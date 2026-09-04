Теплий жест Макрона: президент Франції зворушливо тримав за руку короля Чарльза ІІІ у Лондоні

Під час офіційної зустрічі у Великій Британії президент Франції Еммануель Макрон та британський монарх Чарльз ІІІ продемонстрували надзвичайно теплі та дружні стосунки. Мережу замилували кадри, на яких політик зворушливо тримає короля за руку.

Цей неформальний момент потрапив на відео, яке опублікували на офіційній сторінці видання HELLO! в інстаграмі. Зустріч двох лідерів відбулася в Лондоні. Як зазначається в описі до публікації, цей теплий жест відбувся після того, як вони разом відвідали музей.

Еммануель Макрон та Чарльз ІІІ / скриншот з відео

Перед тим, як остаточно попрощатися та вирушити до своїх автомобілів, Еммануель Макрон простягнув руку Чарльзу ІІІ та міцно тримав її під час розмови. На опублікованих кадрах видно, як британський монарх, одягнений у синій смугастий костюм із рожевою краваткою, спокійно спілкується з французьким лідером, який обрав для виходу класичний темно-синій костюм.

Користувачі мережі також не оминули увагою цю взаємодію. У коментарях під відео прихильники залишають безліч емодзі у вигляді сердець та дякують президенту Франції за такий щирий прояв поваги до Його Величності.

До речі, король Чарльз III показався на відпочинку в місці, яке обожнювала його бабуся.