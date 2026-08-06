Фото Чарльза III на території замку опублікували на офіційній інстаграм-сторінці королівської родини.

На цій світлині британський монарх позує у класичному твідовому піджаку та традиційному шотландському кілті. У руках він тримає дерев'яну тростину, якою часто користується під час прогулянок нерівною місцевістю.

Виявилося, що під час перебування в замку Його Величність висадив новий сорт троянди King's Rose, названий на його честь. Квітка поповнила Сад троянд Діамантового ювілею, за яким свого часу доглядала королева-мати Єлизавета.

Замок Мей у Кейтнессі мав особливе значення для бабусі Чарльза III. Вона придбала його у 1952 році, невдовзі після смерті свого чоловіка, короля Георга VI, і відтоді щороку проводила там кілька тижнів у серпні та ще близько десяти днів у жовтні. Саме цей маєток став для неї місцем спокою та відпочинку.

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Після смерті королеви-матері Єлизавети у 2002 році історична резиденція перейшла у спадок Чарльзу III. Сьогодні замок відкритий для відвідувачів із травня до вересня, за винятком періодів, коли там перебувають король і королева Камілла.

Для довідки! Після того як у 1952 році помер король Георг VI, його дружина, королева Єлизавета, перестала бути королевою-консортом. Коли їхня донька Єлизавета II стала королевою, щоб уникнути плутанини між двома королевами Єлизаветами, дружину Георга VI почали офіційно називати Queen Elizabeth The Queen Mother, тобто королева Єлизавета, королева-мати.

Відомо, що після візиту до замку Мей король Чарльз III, за багаторічною королівською традицією, продовжить літню відпустку в маєтку Балморал, де, як очікується, проведе час разом з іншими членами королівської родини.

Тим часом у медіа ширяться чутки про нібито напружені стосунки Чарльза III з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон.