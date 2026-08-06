Фотография Чарльза III на территории замка была опубликована на официальной странице королевской семьи в инстаграме.

На этом снимке британский монарх позирует в классическом твидовом пиджаке и традиционном шотландском килте. В руках он держит деревянную трость, которой часто пользуется во время прогулок по неровной местности.

Оказалось, что во время пребывания в замке Его Величество посадил новый сорт розы King's Rose, названный в его честь. Цветок пополнил Сад роз Бриллиантового юбилея, за которым в свое время ухаживала королева-мать Елизавета.

Замок Мей в Кейтнессе имел особое значение для бабушки Чарльза III. Она приобрела его в 1952 году, вскоре после смерти своего мужа, короля Георга VI, и с тех пор ежегодно проводила там несколько недель в августе и еще около десяти дней в октябре. Именно это поместье стало для нее местом покоя и отдыха.

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После смерти королевы-матери Елизаветы в 2002 году историческая резиденция перешла по наследству к Чарльзу III. Сегодня замок открыт для посетителей с мая по сентябрь, за исключением периодов, когда там находятся король и королева Камилла.

К сведению! После того как в 1952 году скончался король Георг VI, его супруга, королева Елизавета, перестала быть королевой-консортом. Когда их дочь Елизавета II стала королевой, чтобы избежать путаницы между двумя королевами Елизаветами, супругу Георга VI стали официально называть Queen Elizabeth The Queen Mother, то есть королева Елизавета, королева-мать.

Известно, что после визита в замок Мей король Чарльз III, следуя многолетней королевской традиции, продолжит летний отпуск в поместье Балморал, где, как ожидается, проведет время вместе с другими членами королевской семьи.

Между тем в СМИ распространяются слухи о якобы напряженных отношениях Чарльза III с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.