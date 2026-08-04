Западные таблоиды предполагают, что король Чарльз III недоволен поведением принца Уильяма и Кейт Миддлтон по отношению к королеве Камилле. Об этом, в частности, сообщило издание Daily Star.

Слухи о том, что король Чарльз III якобы рассердился на принца Уильяма и Кейт Миддлтон, появились после заявлений королевского обозревателя Иана Пелхэма Тернера. Он утверждает, что во время одного из официальных мероприятий принц и принцесса Уэльские якобы прошли мимо Камиллы, не поприветствовав ее традиционным поклоном или реверансом. По словам эксперта, это многие восприняли как демонстративный жест неповиновения.

Я слышал, что между Камиллой, Уильямом и Кейт сейчас нет особой семейной теплоты. Недавно они прошли мимо королевы без реверанса, и многие восприняли это как публичное проявление неповиновения,

– заявил Пелхэм Тернер.

Инсайдер также предположил, что именно этим можно объяснить более благосклонное отношение монарха к принцу Гарри. По его информации, во время недавнего визита младшего сына в Великобританию Чарльз якобы приложил максимум усилий, чтобы создать для него и его семьи комфортные условия. По мнению источника, такой шаг мог не понравиться принцу Уильяму и Кейт Миддлтон и лишь усилить напряжение внутри семьи.

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В то же время Тернер подчеркивает, что король стремится сохранить репутацию монархии и хочет, чтобы общественность видела королевскую семью единой.

Кроме того, по словам инсайдера, принц Уильям до сих пор не простил Гарри один из его поступков, который считает слишком серьезным. При этом о чем именно идет речь, источник не уточнил.

Добавим, что при этом в семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон недавно произошло и приятное событие. Супруги впервые появились на Играх Содружества вместе с тремя детьми. Особое внимание тогда привлек восьмилетний принц Луи, который стал настоящей звездой мероприятия.