Західні таблоїди припускають, що король Чарльз III незадоволений поведінкою принца Вільяма та Кейт Міддлтон щодо королеви Камілли. Про це, зокрема, написало видання Daily Star.

Чутки про те, король Чарльз III нібито розлютився на принца Вільяма та Кейт Міддлтон з'явилися після заяв королівського оглядача Іана Пелхема Тернера. Він стверджує, що під час одного з офіційних заходів принц і принцеса Уельські нібито пройшли повз Каміллу, не привітавши її традиційним поклоном чи реверансом. За словами експерта, це багато хто сприйняв як демонстративний жест непокори.

Я чув, що між Каміллою, Вільямом і Кейт зараз немає особливої сімейної теплоти. Нещодавно вони пройшли повз королеву без реверансу, і багато хто сприйняв це як публічний прояв непокори,

– заявив Пелхем Тернер.

Інсайдер також припустив, що саме цим можна пояснити прихильніше ставлення монарха до принца Гаррі. За його інформацією, під час нещодавнього візиту молодшого сина до Великої Британії Чарльз нібито доклав максимум зусиль, аби створити для нього та його родини комфортні умови. На думку джерела, такий крок міг не сподобатися принцу Вільяму та Кейт Міддлтон і лише посилити напруження всередині родини.

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Водночас Тернер наголошує, що король прагне зберегти репутацію монархії й хоче, аби публіка бачила королівську сім'ю єдиною.

Окрім цього, за словами інсайдера, принц Вільям досі не пробачив Гаррі одного з його вчинків, який вважає надто серйозним. Водночас про що саме йдеться, джерело не уточнило.

Додамо, що при цьому у родині принца Вільяма та Кейт Міддлтон нещодавно сталася й приємна подія. Подружжя вперше з'явилося на Іграх Співдружності разом із трьома дітьми. Особливу увагу тоді привернув восьмирічний принц Луї, який став справжньою зіркою заходу.