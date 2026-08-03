Цей вихід став особливим, адже 8-річний принц Луї вперше долучився до батьків на Іграх Співдружності. Крім того, це був перший спільний візит усіх трьох дітей принца й принцеси Уельських на ці престижні змагання. Про це написало видання InStyle.

Окрім перегляду змагань, члени королівської родини зустрілися зі спортсменами збірної Уельсу та їхніми родинами, а також поспілкувалися з юними атлетами, яких підтримує благодійна організація SportsAid. Для Кейт Міддлтон ця зустріч мала особливе значення, адже вона є покровителькою фонду.

Та, як це часто буває, головною зіркою заходу став принц Луї. Восьмирічний син подружжя вирізнявся серед рідних яскраво-блакитною футболкою-поло, а під час змагань не стримував своїх емоцій і вкотре потішив публіку фірмовими кумедними гримасами.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон разом із трьома дітьми відвідали Ігри Співдружності 2026 / Фото Getty images

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Безпосередність молодшого сина принца й принцеси Уельських уже давно стала його візитівкою.

Тож і цього разу саме Луї опинився в центрі уваги фотографів і прихильників королівської родини, вкотре довівши, що дитяча щирість легко затьмарює навіть найурочистіші протокольні заходи.

До речі, восьмий день народження принц Луї відсвяткував лише кілька місяців тому – 23 квітня. Тоді принц і принцеса Уельські опублікували новий портрет сина.