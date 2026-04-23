Нове фото Луї з'явилось в інстаграмі принца та принцеса Уельських. Представнику британської королівської родини виповнилось 8 років.
Автором нового портрету принца Луї є Метт Портеус. Він сфотографував хлопчика на фоні узбережжя Корнуолла, де сім'я відпочивала на початку цього місяця.
Молодший син Кейт Міддлтон і принца Вільяма помітно подорослішав. Він одягнений у синій светр з червоними й білими вставками з блискавкою. Луї притулився до металевої огорожі, схрестив руки та широко усміхається.
З днем народження, Луї! Сьогодні 8!,
– йдеться в описі під фото.
Новий портрет принца Луї / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських
Оскільки день народження принца припав на четвер, він, ймовірно, відсвяткує його з друзями в школі Ламбрук у Беркширі, де навчається разом з братом Джорджем і сестрою Шарлоттою. А ввечері сім'я відсвяткує 8-річчя Луї у вузькому колі у своєму будинку у Віндзорі, передає HELLO.
До речі, 29 квітня принц та принцеса Уельські відзначатимуть ювілейну 15-ту річницю весілля, а 11 травня принцесі Шарлотті виповниться 11 років.
Що відомо про принца Луї?
Луї став третьою дитиною у сім'ї Кейт Міддлтон і принца Вільяма. Він народився 23 квітня 2018 року в лікарні Святої Марії в Лондоні.
Луї – шостий правнук королеви Єлизавети II й третій онук короля Чарльза III. Він посідає четверте місце у черзі на британський престол.
Хлопець є улюбленцем прихильників королівської родини завдяки своїй зухвалій та кумедній поведінці на різноманітних заходах, що завжди привертає увагу.